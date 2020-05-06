Mercedes-AMG отзывает почти 150 купе GT 2020 года 

Немецкая компания Mercedes-AMG сообщила о начале отзывной программы 149 дефектных автомобилей Mercedes-AMG, проданных в США.

Официальная причина отзыва заключается в заводской неисправности модуля связи при необходимости экстренного звонка в службы спасения. Проблема в том, что из-за неправильной смотки проводов спасательным службам могут отправиться ложные или неточные координаты машины.

С одной стороны, такой дефект кажется совсем уж не серьёзным и смысла в нём мало, но если посмотреть с другой сторогны, то водителю, который попал в аварию, может срочно требоваться помощь, и счёт пойдёт на минуты.

Владельцы 149 автомобилей Mercedes-AMG GT будут проинформированы о начале отзывной программы операторами call-центра Mercedes-Benz или же через специальную рассылку, сообщения которой выводятся на цифровую комбинацию приборов.

Стоит отметить, что дефективных автомобилей намного больше, но они пока не были проданы дилером, поэтому их относительно быстро исправили до поступления в автосалоны.

Все необходимые ремонтные работы будут проведены за счёт бюджетных средств Mercedes-AMG.