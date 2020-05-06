Volkswagen готовит мегахэтчбек 

Вольфсбургская марка может ввязаться в войну экстремально мощных моделей размерного класса C со своим Golf R+. Весь вопрос в том, появится ли подобный монстр, бросающий вызов Mercedes-AMG A45.

Volkswagen Golf R зарекомендовал себя как великолепный спорткар с отличным потенциалом для тюнинга. При этом схватка Mercedes-AMG A45 и Audi RS 3, которые иногда называют мегахэтчбеками за мощность, превышающую отметку в 400 л.с., явно не дает покоя марке. Не исключено, что в обозримом будущем Volkswagen ответит на гонку вооружения своим Golf R+.

Carscoops

О проекте, ожидающем одобрения, сообщает издание WhichCar. Если руководство компании даст "зеленый свет", Golf R+ появится в ближайшие три-четыре года. Предположительно, отдачу за пределами 400 л.с. выжмут без применения рядной "пятерки" Audi объемом 2,5 л — фольксвагеновцы применят традиционный для "эрки" четырехцилиндровый агрегат объемом 2,0 л, но в сочетании с гибридной силовой установкой. Задние колеса могут отдать в ведомство электромотора. Сомнения вызывает лишь увеличенный вес из-за наличия тяговой аккумуляторной батареи, который наверняка будет компенсирован соответствующими тяговыми возможностями.

Тем временем компания готовит стандартный Golf R последнего поколения. Ожидается, что "горячий" хэтчбек выдаст 333 л.с.