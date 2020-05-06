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Продажи бензина в России рухнули на 60% 

Авторамблер 6 мая 2020
Продажи бензина в России рухнули на 60%
Фото: Depositphotos
Режим самоизоляции привел к резкому обрушению спроса на топливо.
По сравнению с февралем апрельские продажи бензина в стране упали на 60,16%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Русский Стандарт".
В банке проанализировали наполняемость чеков в мобильном приложении и выяснили, на какие товары россияне тратили больше всего денег за прошедший месяц.
Бензин остался лидером в категории "услуги", однако продажи на АЗС показали небывалый спад, говорится в исследовании. По сравнению с мартом спрос на бензин АИ-92 и АИ-95 снизился на 9,73%, а относительно февраля просел сразу на 60,16%.
Ранее Минэнерго спрогнозировало цены на бензин до конца 2020 года. По словам главы министерства Александра Новака, рост стоимости топлива в России до конца года не превысит уровня инфляции, а возможно сохранится на нынешнем уровне.
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Бортжурнал , Банк Русский Стандарт , Минэнерго , РИА Новости
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