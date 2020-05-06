Продажи бензина в России рухнули на 60% 

Режим самоизоляции привел к резкому обрушению спроса на топливо.

По сравнению с февралем апрельские продажи бензина в стране упали на 60,16%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Русский Стандарт"

В банке проанализировали наполняемость чеков в мобильном приложении и выяснили, на какие товары россияне тратили больше всего денег за прошедший месяц.

Бензин остался лидером в категории "услуги", однако продажи на АЗС показали небывалый спад, говорится в исследовании. По сравнению с мартом спрос на бензин АИ-92 и АИ-95 снизился на 9,73%, а относительно февраля просел сразу на 60,16%.