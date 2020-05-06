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Более 9,8 тыс. автомобилей Volvo отзывают в России из-за проблем с системой экстренного торможения 

Агентство «Москва» и ещё 13 6 мая 2020
Почему отзывают Volvo в России
Фото: Авторамблер
Свыше 9,8 тыс. машин Volvo отзывают в России из-за проблем с системой экстренного торможения, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 9 тыс. 837 транспортных средств марки Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90. Программа мероприятий представлена ООО «Вольво Карс», являющимся официальным представителем изготовителя Volvo на российском рынке», — говорится в сообщении.
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, изготовленные в 2019-2020 годах, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы», опубликованному на сайте ведомства.
«Причина отзыва: автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe, может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения. Важно, что это не влияет на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля», — пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что уполномоченные представители изготовителей ООО «Вольво Карс» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «Документы»), либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).
«Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — заключили в пресс-службе.
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Комментарии
Бортжурнал , Volvo , Volvo S60
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