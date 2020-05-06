Спасет ли от штрафов перевернутый номерной знак?

От уплаты штрафов хотят уйти абсолютно все автомобилисты. Кому захочется деньги отдавать государству? Некоторые пытаются избавиться от проблемы на начальной стадии и придумывают различные хитрости, которые в современном мире получили имя "лайфхаки". В этой статье мы поговорим про перевёрнутые номерные знаки, которые якобы могут спасти водителя от камер фото и видеофиксации. Правда или ложь, вот в чём вопрос?

Все подобные лайфхаки зарождаются от незнания, ведь согласитесь, что никто, прежде чем придумать что-то подобное, не заглядывает в ГОСТ. Настоятельно рекомендуем это сделать, в данном случае нужно обратиться к пункту 3.4 раздела "Типы и основные размеры".

В столице РФ насчитывается уже более десяти тысяч камер видеофиксации. Для чего их устанавливают в таких количествах? Это как посмотреть. Кто-то скажет, что таким образом пополняется государственная казна, а кто-то решит, что это действенный способ борьбы с нарушителями. И с той и с той версией можно согласиться. Ведь если бы все соблюдали ПДД, то фиксировать было бы нечего.

Итак, перейдём к перевёрнутому знаку. Нужно отметить, что это достаточно распространённый лайфхак среди автомобилистов. Даже если ввести строку "перевёрнутые номера" в поисковике изображений Google , то можно увидеть множество реальных картинок. И как после этого не верить в существование подобных знаков. Что делать, если сотрудник ГИБДД вас остановил? Готовиться к штрафу. Конечно, находятся те, кто говорит, что подобная прихоть никак не влияет на закон. Но это не правда. Давайте посмотрим раздел "Требования к установке государственных регистрационных знаков на автомобилях". ГОСТ под номером Р-50577-93 говорит о том, что номерной знак должен устанавливаться строго перпендикулярно продольно плоскости симметрии ТС. Отклонение допустимо, но это всего лишь 3 градуса. Но вот про сторону в ГОСТЕ ничего не сказано, этим-то и пытаются воспользоваться автомобилисты. Попались, значит, нужно заплатить штраф, но по какой статье? Сами нарушители просят приравнять оплошность к части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Кто не знал, это статья говорит об управлении ТС с нечитаемыми номерами. Сюда можно отнести и нестандартно установленные номерные знаки. За нарушение предусматривается штраф в размере 500 рублей, согласитесь, что не так уж и много. Это если суммировать все постановления за нарушения, которые могут прийти с камер видеофиксации.

Так что, нет никакой управы на нарушителей? С точки зрения закона конечно же, для того, чтобы выписать штраф, нужно хорошо поискать информацию. И мы её нашли в ГОСТЕ Р-50577-93 в котором говорится о положении государственного флага на номерных знаков. Итак, приготовьтесь, флаг должен располагаться следующим образом: верхняя полоса должна иметь белый цвет, средняя — синий, а нижняя красный цвет.

Car.ru

Получается, что перевернув флаг, вы собственноручно измените порядок расположения цветов. А знаете что бывает за такие деяния? Как минимум по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ вам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а также водителя могут ограничить в праве управлять ТС. Есть вероятность, что вы родились в рубахе и вам, по счастливой случайности, попадётся очень лояльный сотрудник ГИБДД, который ограничится на первый раз предупреждением. А что если нет? Вдруг вы встретите того самого принципиального сотрудника ГИБДД, он уж точно пойдёт на принцип и выпишет постановление. Доказывать обратное придётся уже в суде.

Переворачивать или не переворачивать? Вообще, если говорить откровенно, переворачивать государственный флаг — идея так себе. Самый лучший и проверенный лайфхак, который поможет вам избежать штрафов — соблюдение всех ПДД. Так что если не хотите остаться без автомобиля, тогда не нарушайте закон. Помните, что в таком случае вам грозит статья 12.2 КоАП РФ, а под какую часть попадёте под 1 или под 2, зависит уже от сотрудника ГИБДД.