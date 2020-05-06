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Владельца оштрафовали за езду без пропуска, пока машина была на эвакуаторе 

Авторамблер и ещё 3 6 мая 2020
Авто на эвакуаторе: владельцу штраф за езду без пропуска
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Владелец Lada Kalina получил неожиданный штраф в размере 5 тыс. руб. за езду по Москве без спецпропуска. Нарушение зафиксировала дорожная камера, однако на кадрах видно, что автомобиль ехал на эвакуаторе.
Документами поделился один из пользователей "Живого Журнала", которому их предоставил оштрафованный знакомый.
Авторамблер
Владелец Kalina рассказал, что продал свой автомобиль по трейд-ин в начале нынешнего года. Он предположил, что 24 апреля новый владелец погрузил "Ладу" на эвакуатор и повез в ГИБДД, чтобы зарегистрировать ее на себя. Однако штраф пришел прежнему хозяину, за которым до сих пор числилась Kalina.
"Мне, как последнему зарегистрированному владельцу, штраф, поскольку на эти номера не было коронавирусного пропуска, а машина таки ехала по дороге", — цитирует Autonews бывшего владельца машины.
Вероятно, при рассмотрении фотоматериалов с камеры должностными лицами, выносящими постановления, произошла ошибка, предполагает юрист Михаил Никитин. В частности, были нарушены требования ст. 24.1 и 26.11 КоАП, предполагающие всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела, а также надлежащую оценку доказательств.
Как бы то ним было, подавать заявление об отмене штрафа придется именно бывшему владельцу "Калины", и при этом он должен будет подготовить доказательства ошибки.
Чтобы избежать подобных штрафов следует в течение 10 суток с момента продажи автомобиля подать заявление в любое подразделение ГИБДД об аннулировании регистрации, напомнил Никитин.
Также Никитин напомнил, что для того, чтобы избежать привлечения к административной ответственности в качестве бывшего собственника ТС, стоит спустя десять суток с дня продажи машины подать в любое регистрационное подразделение ГИБДД заявление об аннулировании регистрации ТС.
С 1 мая дорожные камеры начали следить за нарушителями режима самоизоляции в Московской области. Режим ввели по аналогии с Москвой, где система заработала 22 апреля.
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Бортжурнал , Статьи , Lada , Lada Kalina , Михаил Никитин , ГИБДД , Авторамблер
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