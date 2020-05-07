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Названы самые экономичные кроссоверы в России 

Car.ru 17 часов назад
Названы самые экономичные кроссоверы в России
Фото: Car.ru
Во время финансового кризиса и постоянно дорожающего топлива, «аппетит» двигателя является определяющим фактором при выборе нового кроссовера.
Российские эксперты опросили 3 000 владельцев 15 популярных моделей бензиновых паркетников, попросили их рассказать о расходе топлива и на основании полученных данных составили рейтинг экономичных моделей.
Самым меньшим расходом отличилась Mazda CX-5. Начальная версия с двигателем на 2,0 литра укладывается в 6,8 л. бензина на 100 километров пробега.
Вторую строчку рейтинга заняла Toyota RAV4 с показателем 6,9 литра в смешанном цикле.
Бронзовую награду разделили Subaru Forester и Nissan Qashqai, потребляющие на «сотню» 7,2 л. бензина.
Четвёртое место заняла японская модель Honda CR-V. Её 2,0-литровый 150-сильный бензиновый мотор и бесступенчатый вариатор расходуют 7,5 литра топлива.
Замкнул рейтинг немец Volkswagen Tiguan с наддувным 1,4-литровым силовым агрегатом и 7-диапазонным «роботом». По наблюдениям владельцев, его среднее потребление составило 7,8-литра бензина.
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Бортжурнал , Nissan , Subaru , Nissan Qashqai , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Subaru Forester , Volkswagen , Honda , Volkswagen Tiguan , Honda CR-V , Toyota RAV4
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