Названы самые экономичные кроссоверы в России 

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Во время финансового кризиса и постоянно дорожающего топлива, «аппетит» двигателя является определяющим фактором при выборе нового кроссовера.

Российские эксперты опросили 3 000 владельцев 15 популярных моделей бензиновых паркетников, попросили их рассказать о расходе топлива и на основании полученных данных составили рейтинг экономичных моделей.

Самым меньшим расходом отличилась Mazda CX-5. Начальная версия с двигателем на 2,0 литра укладывается в 6,8 л. бензина на 100 километров пробега.

Вторую строчку рейтинга заняла Toyota RAV4 с показателем 6,9 литра в смешанном цикле.

Бронзовую награду разделили Subaru Forester и Nissan Qashqai, потребляющие на «сотню» 7,2 л. бензина.

Четвёртое место заняла японская модель Honda CR-V. Её 2,0-литровый 150-сильный бензиновый мотор и бесступенчатый вариатор расходуют 7,5 литра топлива.