Мамонты автопрома: почему вымирают рамные внедорожники? 

Автомобильные производители один за другим отказываются от выпуска машин, сконструированных на раме.

Все дело в том, что наличие у машины рамы на сегодняшний день не является признаком проходимости и брутальности. По сути, подобные машины можно назвать мамонтами автопрома в ХХI веке.

Рамный автомобиль. У таких машин все шасси, в том числе двигатель, трансмиссия, подвеска и другие элементы, собраны на раме, а кузов просто прикручен сверху. Промышленность постоянно развивается. В конструкции современных автомобилей активно применяются различные сплавы, которые не только в несколько раз повышают прочность кузова, но и снижают общую массу машины.

Во многом именно это предсказало судьбу рамных легковых моделей, которые с каждым годом становятся менее распространенными и востребованными на российском рынке. Аналитики уверены в том, что через несколько лет их можно будет увидеть только на рынке развивающихся стран, где автомобильная промышленность не настолько прогрессирует.

Благодаря рамной конструкции, производители выпускают практичные машины с хорошей грузоподъемностью и возможностью передвигаться по различной местности. Именно рама позволяет обеспечивать внушительный дорожный просвет. Но многочисленные минусы, выявляемые во время эксплуатации, просто перекрывают собой все преимущества.

Недостатки. Говоря о недостатках подробнее, начать нужно с большого веса автомобилей. Вес самой рамы несколько сотен килограмм. Подобная модель с несущим кузовом весит в разы меньше, что значительно упрощает процесс эксплуатации. Преимуществами небольшого веса становятся: проходимость, управляемость, динамика и конечно, меньший расход топлива.

В сравнении с рамными моделями, современные автомобили легче проходят сложные участки дорог, не застревая и не проваливаясь, в отличии от тяжелых машин, у которых все зафиксировано на раме.

Динамика и управляемость. О динамике, в случае с рамными автомобилями, говорить невозможно, так как она оставляет желать лучшего. Водители, которые имели возможность эксплуатации подобных моделей, понимают о чем именно идет речь. Для улучшения динамических показателей необходимо увеличивать расход топлива, устанавливая доработанные моторы, которые увеличивают вес машины, делая ее еще более тяжелой.

Автомобиль, у которого несущий кузов, отличается хорошей управляемостью. Это позволяет водителю беспрепятственно эксплуатировать машину без возникновения каких-либо проблем. Кроме того, машина с несущим кузовом отличается меньшей инерцией и ее легче останавливают тормоза.

Управляемость рамного автомобиля находится на среднем уровне. Единственное, что можно сказать в защиту машины, она обладает лучшей и более надежной подвеской.

Итог. В заключении нужно напомнить о пассивной безопасности, которой также важно уделять внимание, выбирая автомобиль с рамным или несущим кузовом. Предусмотреть на раме дополнительные меры безопасности водителя и пассажиров крайне сложно. Именно поэтому ранее представленные машины отличались меньшими показателями надежности и безопасности, получаемыми во время краш-тестов.