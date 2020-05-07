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Skoda раскрыла информацию об электрическом кроссовере Enyaq 

Motor.ru и ещё 5 14 часов назад
Skoda раскрыла информацию об электрокроссовере Enyaq
Фото: Motor.ru
Марка Skoda раскрыла характеристики электрического кроссовера Enyaq iV, первой модели бренда, построенной на архитектуре MEB группы Volkswagen. У вседорожника будет пять силовых установок разной мощности, версии с задним либо полным приводом, а также дальнобойный вариант, способный проехать на одной зарядке до 500 километров.
Первенец Skoda на электрической платформе MEB, лежащей в основе вольксвагеновской линейки ID и хэтчбека Seat el-Born, в длину, ширину и высоту насчитывает 4648, 1877 и 1618 миллиметров соответственно. Колесная база новинки растянулась на 2765 миллиметров — это больше, чем у лифтбека Octavia. Объем багажника — 585 литров; максимальная масса буксируемого прицепа — 1200 килограммов. В компании подчеркивают, что у Enyaq iV неплохой для кроссоверов коэффициент сопротивления воздуху — 0,27. Например, у Kodiaq он равен 0,33, а у Tesla Model X — 0,25.
Motor
В продажу Skoda Enyaq iV поступит в пяти версиях. Начальная Enyaq iV 50 — это батарея с номиналом 55 киловатт-часов (из них доступны 52), смонтированный на задней оси 109-киловаттный электромотор (148 сил) и запас хода 340 километров. Кроссовер с индексом iV 60 предложит отдачу 132 киловатта (180 сил), аккумулятор емкостью 62 киловатт-часа (доступно 58) и дальность хода 390 километров. Заднеприводный iV 80 заявлен как самый дальнобойный: он оснащен тяговой батарей на 82 киловатт-часа (фактическое значение 77) и электромотором на 150 киловатт (204 силы), а без подзарядки проезжает до 500 километров.
Еще у Enyaq iV будет две версии с полным приводом: 80X и vRS. Обе получат тяговую батарею емкостью 82 киловатт-часа и два электромотора с комбинированной отдачей 195 и 225 киловатт-часов соответственно (265 и 306 сил). «Заряженный» vRS сможет разгоняться с места до ста за 6,2 секунды соответственно, а его максимальная скорость составит 180 километров в час. И Enyaq iV 80X, и vRS проедут без подзарядки 460 километров по измерительному циклу WLTP.
Зарядить кроссовер можно как от домашней розетки мощностью 2,3 киловатта, настенного устройства и общественного терминала на 11 и 50 киловатт соответственно, так и от скоростной колонки постоянным током мощностью до 125 киловатт. В последнем случае наполнение аккумулятора с 10 до 80 процентов занимает 40 минут. Для сравнения, 800-вольтовая батарея Porsche Taycan поддерживается 270-киловаттные терминалы и с 5 до 80 процентов заряжается за 22,5 минуты.
На примере Enyaq iV чешская марка также продемонстрирует новую концепцию интерьера. Впервые на серийной машине компания использует кожу, для дубления которой применяются танины, полученное из оливковых листьев. Кроме того, кроссовер получит постоянное подключение к Сети, обновления «по воздуху», 13-дюймовый дисплей и проекцию с дополненной реальностью.
Программа электрификации Skoda предусматривает запуск 10 моделей до 2022 года. Причем в разработку и переоснащение производства вложена беспрецедентная для компании сумма — два миллиарда евро. Часть этих средств Skoda направила на начало серийного производства CITIGOe iV и Superb iV.
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Бортжурнал , Tesla Model X , Tesla , SEAT , Volkswagen , Skoda , Porsche
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