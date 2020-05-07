В чем российские автомобили превосходят иномарки?

Так сложилось не без объективных причин, что отечественный автопром несколько уступал зарубежному. Конечно и теперь мы еще пока не в лидерах, но определенные успехи все же есть. И они делают российские машины более выгодными к покупке.

Если брать модели одного сегмента, то отечественные будут как минимум дешевле. То же самое можно сказать и про запчасти.

Также стоит отметить, что приобрести эти самые запчасти на иномарку бывает весьма проблематично. А на отечественный автомобиль — почти на каждом углу.

В обслуживании наши машины также гораздо дешевле заграничных.

Про надежность силовых агрегатов также можно сказать, что отечественные показывают весьма неплохие результаты.

Ну и конечно же нельзя не учитывать наше родное и близкое сердцу — российские дороги. Автомобили отечественного производства изначально производятся с учетом данного фактора.

Как вы считаете, вышеизложенных факторов достаточно, чтобы заявлять о превосходстве отечественных моделей авто над иномарками?