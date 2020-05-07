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Назван ТОП-5 главных преимуществ российских автомобилей по сравнению с зарубежными 

Car.ru 10 часов назад
В чем российские автомобили превосходят иномарки?
Фото: Car.ru
Так сложилось не без объективных причин, что отечественный автопром несколько уступал зарубежному. Конечно и теперь мы еще пока не в лидерах, но определенные успехи все же есть. И они делают российские машины более выгодными к покупке.
Если брать модели одного сегмента, то отечественные будут как минимум дешевле. То же самое можно сказать и про запчасти.
Также стоит отметить, что приобрести эти самые запчасти на иномарку бывает весьма проблематично. А на отечественный автомобиль — почти на каждом углу.
В обслуживании наши машины также гораздо дешевле заграничных.
Про надежность силовых агрегатов также можно сказать, что отечественные показывают весьма неплохие результаты.
Ну и конечно же нельзя не учитывать наше родное и близкое сердцу — российские дороги. Автомобили отечественного производства изначально производятся с учетом данного фактора.
Как вы считаете, вышеизложенных факторов достаточно, чтобы заявлять о превосходстве отечественных моделей авто над иномарками?
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Бортжурнал
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