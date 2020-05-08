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Новая версия Grandland X станет самым мощным Opel 

Car.ru 6 часов назад
Новая версия Grandland X станет самым мощным Opel
Фото: Car.ru
В Германии на территории Айзенаха в стенах завода Opel построили версию Grandland X, которая имеет низкий уровень выбросов CO2. Для транспортного средства использовалась платформа EMP2.
По механике внедорожная модификация почти идентична гибридным версиям C5 Aircross от Citroen, 3008 от бренда Peugeot, а также DS 7 Crossback. Их выпустят на авторынок в текущем году.
Новый гибрид будет представлен ещё с переднеприводной системой на 224 лошадиные силы. Модификации FWD, а также 4WD оснащаются электродвигателем на передней оси. Вследствие добавления 4wd в гибридную версию Grandland X повышается её стоимость в Германии приблизительно на 5 500 евро.
Несмотря на то, что вариация 4wd имеет вес на 65 килограмм больше в сравнении со своим близким собратом, её выбросы CO2 будут меньше, чем у FWD.
Эксперты сообщают, что в текущем году на долю новой гибридной версии придётся 1/4 общего производства современного семейства внедорожных моделей (примерно 34 тыс. ед.).
Согласно информации экспертов, автобренд Opel в прошлом году смог увеличить европейские реализации модели Grandland X на 22,1 процента. Показатель реализаций в данном случае составил 91 506 экземпляров.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Citroen , Peugeot , Opel
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