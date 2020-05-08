92-й вместо 95-го: что советуют эксперты

Автовладельцев часто волнует вопрос: что будет, если автомобиль заправлять низкооктановым бензином. Большая ли будет экономия и останется ли гарантия на двигатель. Эксперты решили ответить на эти вопросы.

Создавая новый силовой агрегат, инженеры всегда рассчитывают на определённую детонационную стойкость. Именно она зависит от октанового числа топлива. В России самым массовым является бензин марки АИ-92, а не 95-й, как в большинстве стран мира.

Производителям автомобилей приходится менять программное обеспечение двигателей, которые импортируются на российский рынок. Электроника будет регулировать зажигание и управлять дроссельной заслонкой, чтобы не допустить детонационного сгорания топлива.

Как утверждают специалисты, однозначно стоит ориентироваться на рекомендации производителя. Использование более дешёвого бензина вместо АИ‑95 не позволит сэкономить, так как автомобиль потребует больше топлива на то же расстояние и вдобавок потеряет в динамике.

Заливать более дорогой бензин также не имеет смысла, производительность мотора зависит от его конструкции, а не от октанового числа топлива. Можно заправить Lada и «сотым» бензином, но Porsche она не обгонит.

Зато любители сэкономить могут пострадать при гарантийном ремонте. Дилеры всегда берут пробы топлива и найденный в баке 92-й бензин послужит поводом отказать в бесплатном ремонте.