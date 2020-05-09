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Депутат Милонов назвал каршеринг «угрозой всему живому на Земле» 

Car.ru 2 часа назад
Милонов назвал каршеринг «угрозой всему живому на Земле»
Фото: car.ru
Виталий Милонов призвал Госдуму внимательно рассмотреть возможные опасности от сервисов краткосрочной аренды автомобилей и дело оказалось вовсе не в распространении заболеваний.
По словам депутата Государственной Думы Милонова, правительство обязано изменить отношение к сервису каршеринга на территории Российской Федерации.
Как он убеждён, сегодняшний формат краткосрочной аренды ведет к увеличению числа ДТП и создает угрозу жизни гражданам России. Правила работы каршеринга могут допустить к управлению автомобилем неопытного водителя, который будет представлять серьёзную опасность на дороге для прочих участников движения.
Милонов считает, что сейчас очень подходящее время пересмотреть законодательную базу для данного сервиса, который он назвал «лютой угрозой всему живому на Земле». Статистика свидетельствует, что «неумехи» за рулём каршеринговых машин часто попадают в аварии и намного превышают по этому показателю обычных водителей.
Необходимо напомнить, что режим самоизоляции коснулся и компаний каршеринга. Они прекратили свою работу с 13 апреля и возврат их автомобилей на дороги пока отложен до начала лета текущего года.
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Бортжурнал , Виталий Милонов , Госдума
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