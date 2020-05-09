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Названы основные изменения для московских автомобилистов 

Car.ru 6 часов назад
Названы основные изменения для автомобилистов Москвы
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты решили рассказать об основных изменениях ПДД, затронувших привычную жизнь московских водителей.
Первое, что было отмечено специалистами, это необходимость оформления цифрового пропуска, который будет актуален до конца весны этого года. Этот документ позволяет владельцу машины относительно свободно передвигаться по городу, не боясь получить штраф.
Стоит отметить, что специальные рабочие пропуска, выдаваемые всем организациям Москвы, были автоматически продлены до конца весны, поэтому автомобилистам не придётся повторно и самостоятельно переделывать цифровое разрешение.
Сейчас нарушение режима самоизоляции автоматически отслеживается дорожными комплексами фото— и видеофиксации нарушений. За каждое происшествие водители будут получать штраф, в размере 5 тыс. рублей.
Также жители столицы не смогут использовать каршеринговые сервисы до 31 мая текущего года включительно. Помимо этого, все желающие купить новый автомобиль не смогут посетить автосалоны до снятия ограничений. Все сделки теперь проходят исключительно в онлайн-режиме.
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