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Почему ключи застревают в замке зажигания и как их вытащить 

Car.ru 8 часов назад
Почему ключи застревают в замке зажигания
Фото: Car.ru
Бывает так, что водители сталкиваются с такой проблемой, как застрявший в замке зажигания ключ. Неопытные водители часто могут запаниковать, потому что не знают, что им делать и как решать вопрос.
Конечно, оставить ключ в замке невозможно, а, соответственно, придется предпринимать какие-то меры для того, чтобы извлечь его из зажигания.
Причины. Чаще всего, причина такого явления заключается в том, что блокировка цилиндра зажигания происходит одновременно с блокировкой рулевого колеса. В этом случае водителю нужно будет открыть оба замка. Чтобы добиться этого действия можно попробовать аккуратно повернуть ключ, при этом пытаясь поворачивать рулем.
Еще одной причиной данного явления может стать разрядившийся аккумулятор. Решить ее возможно, только путем зарядки аккумулятора или его прикуривания от другого автомобиля. В случае, если ключ изгибается или образует небольшую трещину, то будет сложнее снять его с зажигания. Замените ключ немедленно, если вы начнете замечать даже малейшие повреждения.
За долгие годы эксплуатации автомобиля, ключи могут сильно страдать и деформироваться. Именно это, возможно, и является причиной возникновения подобных ситуаций. Для того, чтобы избежать их, водители должны следить за своим ключом и при необходимости менять его на новый, заказывая дубликат у мастеров.
Самой банальной причиной произошедшего может стать мусор на ключе, который собственно говоря, приведет к появлению подобной ситуации. Ответственные водители всегда очищают свой ключ от различных загрязнений в момент уборки автомобиля. Это позволяет избежать возникновения неприятных ситуаций.
Что делать. Самое главное, что важно помнить, нельзя пытаться применять грубую силу. Все дело в том, что это как правило приводит к поломке, но не помогает вытащить ключ. Проблема не будет решена, а только усугубится. Сломанный ключ это еще большая и серьезная проблема, решить которую гораздо сложнее и скорее всего, не обойтись без помощи профессионалов.
Любой автомобильный ключ в замке зажигания должен легко выскользнуть после того, как вы полностью повернули его против часовой стрелки и (если применимо) нажали кнопку разблокировки ключа. Если ключ не выйдет из замка зажигания, необходимо понять возможную причину этой проблемы.
Только после того, как водитель разберется с тем, что именно произошло, можно пытаться искать пути решения проблемы и устранять ее, пользуясь подручными способами.
Можно попробовать распылить WD-40 в замок зажигания. Баллончик должен поставляться с тонкой соломкой, которая должна подойти к пространству между вашим ключом и замком зажигания. Конечно, на это понадобиться определенное время, но результат поможет избавиться от проблемы, вытащив ключ из зажигания.
Итог. Ключ может застрять в зажигании по различным причинам. Прежде всего, нужно не паниковать и попытаться определиться с тем, почему возникает такая ситуация. Как только водитель поймет, что стало причиной появления проблемы, ее можно будет попытаться устранить. Если сделать это самостоятельно не получается, то лучше обратиться к специалистам, чтобы не повредить или сломать ключ и зажигание.
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