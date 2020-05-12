Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уровень пробега, при котором машина может быть как новая 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Когда машина перестает быть новой?
Фото: Car.ru
Наступление весны характеризуется резким увеличением спроса на рынке автомобилей с пробегом.
Имеется большое количество предложений, и не всегда до конца ясно, каким образом в них разобраться. Некоторые говорят, что автомобили известных европейских или японских марок имеют возможность пройти до 300 тысяч километров без осуществления капитального ремонта. Другие, наоборот, предпочитают автомобиль, уже прошедший 120 тысяч километров, считая, что именно после этого рубежа у машины начинается вторая жизнь. Чье же мнение соответствует действительности?
120 лучше 60. В общем и целом, современные машины могут быть отправлены на перепродажу уже после истечения гарантийного срока. Для большей части автомобильных марок это 3 года эксплуатации после приобретения у официального дилера. Но некоторые автопроизводители, такие как KIA, дают на машины собственного производства расширенную гарантию сроком на 5 лет. На протяжении этого срока машина может пройти порядка 50 тысяч километров, и вплотную подойти к границе серьезного обслуживания, которое осуществляется после прохождения 60 тысяч километров. Если его не выполнить, то будущий владелец транспортного средства будет вынужден к расходам на приобретение автомобиля добавить еще некоторые затраты. В процессе проведения ТО-60 машина получает новые колодки в систему торможения, совместно с тормозной жидкостью, в охладительную систему заливается свежий антифриз, проводится замена ремня генератора, устанавливаются новые фильтры и меняется масло.
Второе аналогичное проведение большого ТО планируется к проведению на 120 тысячах километров. К озвученным выше затратам следует добавить еще и ремень механизма газораспределения совместно с роликами, диски системы торможения, подшипники, свечи системы зажигания и остальные детали, которые к этому моменту выходят из строя.
Немаловажно также обращать внимание на условия эксплуатации машины. Обычно большой размер пробега и небольшой возраст дает понять о том, что использование проводилось за загородных трассах на дальние расстояния. Такие поездки не представляют ничего страшного для мотора, но негативно влияют на подшипники, в особенности при движении по разбитым дорогам. Их ремонт не вызовет особых затруднений.
Намного худшим будет вариант, если автомобиль на протяжении 3-5 лет передвигался в городских условиях с постоянными пробками. Количество километров будет небольшим, но если подсчитывать пробег, то количество моточасов на порядок превысит аналогичный вариант для загородных поездок. Именно поэтому замену расходников и фильтров при таком режиме движения рекомендовано проходить не каждые 15 тысяч километров, а в два раза чаще, то есть каждые 7 тысяч. Но такого совета редко придерживаются автомобилисты, а зря. При движении в пробках быстро вырабатывается ресурс масла и степень защиты мотора резко падает, что приводит к повышенному износу рабочих пар. Это означает, что у автомобилей с пробегом за гарантийный период в 120 тысяч километров по скоростным трассам, может быть лучшее техническое состояние, чем у машин, проехавших 60-80 тысяч километров в городских условиях.
Ресурс работы моторов. Турбированные моторы современных машин рассчитаны на рабочий ресурс в 200-250 тысяч километров, при проводимой в срок замене масла, фильтров, и других расходных материалов. Но к этому моменту также будет требовать ремонта и другой узел машины, а именно — АКПП. Ее ресурс работы находится вблизи 150 тысяч километров. Если на машине стоит механическое сцепление, то на данном уровне пробега следует заменить диски.
Итог. Новые автомобили, если сравнивать их с более старыми моделями, демонстрируют намного меньший уровень пробега до проведения капитального ремонта. При выполнении своевременного обслуживания модели, выпускавшиеся 10-20 лет назад, могли отходить без капитального ремонта порядка 400-600 тысяч километров.
Видео дня. Сколько водителей нарушили пропускной режим в Москве
Car.ru: последние новости
Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny Блогер выяснил, что дешевле: купить Lada Vesta или собрать ее по запчастям Блогер выяснил, что дешевле: купить Lada Vesta или собрать ее по запчастям Вреден ли кондиционер автомобиля? Вреден ли кондиционер автомобиля?
Комментарии 1
Бортжурнал , Kia
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о крахе автопрома
На Украине заявили о крахе автопрома
Коммунальщики безнаказанно покрасили автомобиль москвички
Коммунальщики безнаказанно покрасили автомобиль москвички
Названы основные изменения для автомобилистов Москвы
Названы основные изменения для автомобилистов Москвы
Таксист сбил ребенка в Подмосковье и скрылся
Таксист сбил ребенка в Подмосковье и скрылся
Пандемия может изменить авторынок
Пандемия может изменить авторынок
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
В Москве запустили новую систему контроля пропусков
02:26
В Москве запустили новую систему контроля пропусков
Автоновости
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
00:12
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение