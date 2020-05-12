Когда машина перестает быть новой?

Наступление весны характеризуется резким увеличением спроса на рынке автомобилей с пробегом.

Имеется большое количество предложений, и не всегда до конца ясно, каким образом в них разобраться. Некоторые говорят, что автомобили известных европейских или японских марок имеют возможность пройти до 300 тысяч километров без осуществления капитального ремонта. Другие, наоборот, предпочитают автомобиль, уже прошедший 120 тысяч километров, считая, что именно после этого рубежа у машины начинается вторая жизнь. Чье же мнение соответствует действительности?

120 лучше 60. В общем и целом, современные машины могут быть отправлены на перепродажу уже после истечения гарантийного срока. Для большей части автомобильных марок это 3 года эксплуатации после приобретения у официального дилера. Но некоторые автопроизводители, такие как В общем и целом, современные машины могут быть отправлены на перепродажу уже после истечения гарантийного срока. Для большей части автомобильных марок это 3 года эксплуатации после приобретения у официального дилера. Но некоторые автопроизводители, такие как KIA , дают на машины собственного производства расширенную гарантию сроком на 5 лет. На протяжении этого срока машина может пройти порядка 50 тысяч километров, и вплотную подойти к границе серьезного обслуживания, которое осуществляется после прохождения 60 тысяч километров. Если его не выполнить, то будущий владелец транспортного средства будет вынужден к расходам на приобретение автомобиля добавить еще некоторые затраты. В процессе проведения ТО-60 машина получает новые колодки в систему торможения, совместно с тормозной жидкостью, в охладительную систему заливается свежий антифриз, проводится замена ремня генератора, устанавливаются новые фильтры и меняется масло.

Второе аналогичное проведение большого ТО планируется к проведению на 120 тысячах километров. К озвученным выше затратам следует добавить еще и ремень механизма газораспределения совместно с роликами, диски системы торможения, подшипники, свечи системы зажигания и остальные детали, которые к этому моменту выходят из строя.

Немаловажно также обращать внимание на условия эксплуатации машины. Обычно большой размер пробега и небольшой возраст дает понять о том, что использование проводилось за загородных трассах на дальние расстояния. Такие поездки не представляют ничего страшного для мотора, но негативно влияют на подшипники, в особенности при движении по разбитым дорогам. Их ремонт не вызовет особых затруднений.

Намного худшим будет вариант, если автомобиль на протяжении 3-5 лет передвигался в городских условиях с постоянными пробками. Количество километров будет небольшим, но если подсчитывать пробег, то количество моточасов на порядок превысит аналогичный вариант для загородных поездок. Именно поэтому замену расходников и фильтров при таком режиме движения рекомендовано проходить не каждые 15 тысяч километров, а в два раза чаще, то есть каждые 7 тысяч. Но такого совета редко придерживаются автомобилисты, а зря. При движении в пробках быстро вырабатывается ресурс масла и степень защиты мотора резко падает, что приводит к повышенному износу рабочих пар. Это означает, что у автомобилей с пробегом за гарантийный период в 120 тысяч километров по скоростным трассам, может быть лучшее техническое состояние, чем у машин, проехавших 60-80 тысяч километров в городских условиях.

Ресурс работы моторов. Турбированные моторы современных машин рассчитаны на рабочий ресурс в 200-250 тысяч километров, при проводимой в срок замене масла, фильтров, и других расходных материалов. Но к этому моменту также будет требовать ремонта и другой узел машины, а именно — АКПП. Ее ресурс работы находится вблизи 150 тысяч километров. Если на машине стоит механическое сцепление, то на данном уровне пробега следует заменить диски.

Итог. Новые автомобили, если сравнивать их с более старыми моделями, демонстрируют намного меньший уровень пробега до проведения капитального ремонта. При выполнении своевременного обслуживания модели, выпускавшиеся 10-20 лет назад, могли отходить без капитального ремонта порядка 400-600 тысяч километров.