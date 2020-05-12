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Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny 

Car.ru 2 часа назад
Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny
Фото: Car.ru
Один из зарубежных видеоблогеров снял ролик, в котором поделился впечатлениями от годовой эксплуатации своего Suzuki Jimny.
Молодой человек приобрёл компактный японский внедорожник Suzuki Jimny чуть больше года назад. За это время он превратил его экспедиционный автомобиль, способный отправляться в дальние путешествия по всей Африке. В новом видео владелец предлагает беспристрастную оценку своего «сурового» Suzuki. Он рассказывает о великолепных чертах автомобиля, а также о недостатках использования такого крошечного внедорожника для длительных поездок в пустыню.
Одной из главных проблем блогер называет его размер. В машине достаточно места для выходных в кемпинге, но уже недельное путешествие становится непростой задачей.
Так как Jimny недавно появился на рынке, пока мало информации от других владельцев и решение всех проблем приходится искать самому.
За пределами Японии на Jimny производитель устанавливает 1,5-литровый двигатель мощностью 105 лошадиных сил. По словам молодого человека, увеличение мощности станет полезным обновлением для автомобиля. Объём топливного бака он тоже считает маленьким, так как нынешний запас бензина сильно ограничивает максимальное расстояние поездки.
В финале блогер называет Suzuki Jimny отличным внедорожником, но имеющим ограничения по грузоподъемности и дальности автономного путешествия.
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Бортжурнал , Suzuki Jimny , Suzuki
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