Как будет выглядеть новый Suzuki Swift

В Сеть утекли фотографии из официальной брошюры компании Suzuki , на которой продемонстрировано, как будет выглядеть обновленный хэтчбек Swift. Реформенная модель получит слегка отретушированный дизайн и новые оттенки в палитре.

В технической части серьезной модернизации не произойдет за исключением появления линейке двигателей нового 1,2-литрового агрегата, а также расширения гаммы гибридных версий. Трансмиссии останутся прежними: 5-ступенчатая МКПП в «базе» и 6-диапазонный «автомат» и вариатор в более «богатых» версиях.

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Внешне же рестайлинговый Swift можно будет отличить от предшественника за счет решетки радиатора с новым рисунком, иного переднего бампера и свежего дизайна колесных дисков.