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Стало известно, как будет выглядеть новый Suzuki Swift 

Daily-Motor 8 часов назад
Как будет выглядеть новый Suzuki Swift
Фото: ICB
В Сеть утекли фотографии из официальной брошюры компании Suzuki, на которой продемонстрировано, как будет выглядеть обновленный хэтчбек Swift. Реформенная модель получит слегка отретушированный дизайн и новые оттенки в палитре.
В технической части серьезной модернизации не произойдет за исключением появления линейке двигателей нового 1,2-литрового агрегата, а также расширения гаммы гибридных версий. Трансмиссии останутся прежними: 5-ступенчатая МКПП в «базе» и 6-диапазонный «автомат» и вариатор в более «богатых» версиях.
ICB
Внешне же рестайлинговый Swift можно будет отличить от предшественника за счет решетки радиатора с новым рисунком, иного переднего бампера и свежего дизайна колесных дисков.
В продажу в Японии новый Suzuki Swift поступит уже в этом году. Позднее автомобиль доберется до других рынков. В России ждать появления этого хэтчбека не стоит. Продажи данной модели прекратились еще 2014 году из-за низкого спроса.
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Бортжурнал , Suzuki Swift , Suzuki
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