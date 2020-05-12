Вреден ли кондиционер в автомобиле?

Кондиционер в машине советуют включать раз в месяц, даже в зимний период. Это надо, чтобы «свежими» оставались прокладки в системе охлаждения. Пару минут функционирования в тёплом помещении, на закрытой парковке либо в гараже, и система прокачается, и воздух очистится.

В сырую погоду кондиционер можно включать, чтобы удалить лишнюю влагу. При кондиционировании в закрытом помещении становится суше, это на самом деле так. Однако лишняя сырость также не требуется, так как запотевают стёкла, кресла отсыревают.

Любой включённый гаджет в машине повышает нагрузку на мотор. Однако если бы проблему получалось устранить лишь благодаря опущенным стёклам, нужда в кондиционерах пропала бы. Измученный жарой водитель и нервные пассажиры приводят к большим проблемам, чем перерасход горючего на 10 — 15%.

Если фреон либо другой хладагент израсходуется, кондиционер перестаёт работать. Данную байку придумали далёкие от техники люди. Герметичность является условием бесперебойного функционирования системы охлаждения. Если кондиционер долго простаивает, может произойти разгерметизация в связи с тем, что высохли уплотнительные прокладки.

Фреон — не бензин. Это не расходный материал, а компонент охлаждающей системы. При обслуживании кондиционера диагностируют возникновение протечек. «Дозаправлять» его нет смысла, поскольку в качестве хладагента всегда применяют летучие вещества. Через очень маленькие щели они быстро испаряются.

Механизм кондиционера нужно очищать от пыли, производить обработку испарителя антисептиком. Именно на нём скапливаются споры бактерий. При активированном кондиционере в жару не простывают, а заражаются. Причиной является нерегулярное обслуживание источника прохлады.

Интересно, что эти же знатоки включают кондиционер, когда не работает мотор. Если приходится стоять в ожидании в жаркую погоду, комфорт становится выше принципов. Дельный совет заключается в том, что время от времени нужно отключать компрессор кондиционера при включенном вентиляторе. Это устранит неприятный запах, иногда чувствующийся после активации кондиционера.