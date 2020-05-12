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Kia представила обновленный Picanto 

Motor.ru 5 часов назад
Kia представила обновленный Picanto
Фото: Kia
Компактный хэтчбек Kia Picanto, который в Южной Корее продается под именем Morning, пережил плановое обновление. Субкомпакту подкорректировали внешность, пересмотрели список доступного оборудования и урезали гамму двигателей.
Обновленный Kia Picanto/Morning от дорестайлинговой модели отличается формой переднего бампера, решеткой радиатора и фарами. В более дорогих версиях они линзованные, с четырьмя светодиодными модулями ходовых огней на блок. Сзади изменились фонари, которым добавили «трехмерности», и нижняя секция бампера, где появились хромированные фальш-накладки, имитирующие выхлопные патрубки. В палитре цветов кузова появился новый оттенок — желтый Honeybee.
Главные изменения в салоне — 4,2-дюймовый экран маршрутного компьютера на приборной панели, который дополняет восьмидюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Есть поддержка открытия/закрытия дверей и запуска климат-контроля через мобильное приложение, обновлений навигации «по воздуху» и подключений к устройствам умного дома.
Также список доступного оборудования Kia Picanto/Morning пополнился системами мониторинга слепых зон, удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений и отслеживания усталости водителя.
Kia
До обновления моторная гамма Picanto на домашнем рынке состояла из бензинового (76 сил) и газового (74 силы) Kappa 1.0. Сейчас в линейке присутствует только 76-сильный G1.0 MPI из нового семейства Smartstream. Пару ему составляет четырехдиапазонный автомат.
В России Kia Picanto доступен с моторами 1.0 MPI (67 сил) и 1.2 MPI (84 силы), совмещенными с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным автоматом. Цены на модель начинаются от 689 900 рублей.
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Бортжурнал , Kia , Kia Picanto
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