Новый вид обмана при покупке авто: самоизоляция на 10 лет 

Тех, кто следит за подробными рассказами автоэксперта и криминалиста Максима Шелкова о мошеннических схемах, сложно чем-то удивить. Но на сей раз под впечатлением останутся даже давние подписчики эксперта — столь дерзкую схему сложно себе представить.

История следующая. 7 мая в 10 утра у одной из станций метро встретились двое — продавец Volkswagen Touareg и покупатель, являющийся представителем компании по выкупу автомобилей. Внедорожник предложили приобрести по минимальной цене. По легенде, нынешний владелец решил приобрести машину 1 мая, но затем якобы пожалел об этом и принял решение продать Volkswagen и вложить деньги в недвижимость. В ПТС он не вписан и вообще не успел ее поставить на учет из-за праздников. При покупке был оформлен еще один договор. На следующий день в автовыкупе поняли, что не успевают переоформить машину из-за выходных дней и решили связаться с владельцем из ПТС с просьбой чтобы он не снимал с учета и не прекращал регистрацию.

И вот здесь начинается самое интересное. Хозяин автомобиля рассказал, что он ничего не продавал, никакой договор купли-продажи от 1 мая он не подписывал, а сам Touareg проходит по уголовному делу. Оказывается, кроссовер он сдал менеджеру автосалона две недели назад, а заодно передал ему 3,5 млн рублей за новый автомобиль. "Сделка" происходила 7 мая в 9 утра, но не в помещении, а за его пределами из-за якобы режима самоизоляции и невозможности попасть вовнутрь. Через час транспортное средство успело сменить хозяина.

Владельцу Touareg предложили приехать вечером за новой машиной, но, как вы уже догадались, сотрудник дилерского центра пустился в бега вместе с деньгами. Позже выяснилось, что он также успел взять у двоих покупателей предоплату за новые автомобили. Вот так менеджер автосалона "кинул" клиентов на 6 млн рублей. Touareg должны вернуть законному собственнику, преступник объявлен в розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы.