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Стоит ли сейчас покупать машину 

Car.ru и ещё 4 3 часа назад
Стоит ли сейчас покупать машину
Фото: Car.ru
Российские автомобильные эксперты решили рассказать о том, стоит ли сейчас приобретать новую машину или всё же стоит подождать окончания самоизоляции.
Рассказать об этом было решено из-за того, что множество водителей сейчас активно обсуждает вероятность значительного повышения цен на все новые машины, из-за окончания самоизоляции и сопутствующей отмены скидок и специальных предложений.
Так как в России начинают понемногу ослаблять введённые ранее ограничения, дилерские центры и производители машин начинают возвращаться к полноценной работе. За время остановки производств, они потеряли довольно большое количество потенциальных клиентов и денег, поэтому вполне могут поднять стоимость новых автомобилей на 10-15%.
Кроме того, авторынок ещё не успел полностью адаптироваться к резкому падению нефтяных активов и курса рубля, что также сильно повлияет на ценники различных машин и сопутствующих товаров.
Опытный автомобильный эксперт Владимир Моженков считает, что если есть возможность купить автомобиль сейчас, то это нужно делать без раздумий. Тем более, можно заказать машину у дилера напрямую через интернет и попросить доставку на дом.
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Бортжурнал , Владимир Моженков
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