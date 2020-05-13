Стоит ли сейчас покупать машину 

Российские автомобильные эксперты решили рассказать о том, стоит ли сейчас приобретать новую машину или всё же стоит подождать окончания самоизоляции.

Рассказать об этом было решено из-за того, что множество водителей сейчас активно обсуждает вероятность значительного повышения цен на все новые машины, из-за окончания самоизоляции и сопутствующей отмены скидок и специальных предложений.

Так как в России начинают понемногу ослаблять введённые ранее ограничения, дилерские центры и производители машин начинают возвращаться к полноценной работе. За время остановки производств, они потеряли довольно большое количество потенциальных клиентов и денег, поэтому вполне могут поднять стоимость новых автомобилей на 10-15%.

Кроме того, авторынок ещё не успел полностью адаптироваться к резкому падению нефтяных активов и курса рубля, что также сильно повлияет на ценники различных машин и сопутствующих товаров.