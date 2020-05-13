Какой автомобиль лучше купить в кризис? 

В условиях пандемии тяжело абсолютно всем. Несмотря на это, люди находятся на разных финансовых положениях, кто-то не знает где достать дополнительные средства для того чтобы в дальнейшем прокормить семью, а кто-то стоит перед выбором какой лучше купить автомобиль. Кстати, о последних новостях, президент РФ объявил о том, что затянувшиеся каникулы 19 мая заканчиваются и практически все могут приступить к работе. Но есть одно но, последнее слово остаётся за главами отдельных регионов. Итак, в этой статье мы поговорим о том, какой лучше автомобиль приобрести в кризис.

Мы все любим автомобили, но любим их за разные качества. Кому-то важен комфорт, кому-то статус и дороговизна. Вне зависимости от экономической ситуации, нужно приобретать те автомобили, которые дарят вам только положительные эмоции. И конечно, главное, чтобы они выполняли такие функции, которые стоят у вас в приоритете. А что, если наступил кризис? В такой период люди становятся экономнее чем обычно, и если необходимо приобрести транспортное средство, то включается принцип "ничего лишнего". Это прежде всего касается опций, больше внимания уделяется надёжности и предпочтение отдаётся минимальным расходам.

Главное сейчас понять одно, что чем дальше, тем всё будет дороже. Если вы нацелены на покупку транспорта, то просчитайте на какую сумму вы рассчитываете. Что нужно учитывать? Во-первых проанализируйте стоимость владения транспортным средством, можете взять годовой или полугодовой период. Сюда мы относим расходы на топливо, стоимость запчастей, налог, страховку (КАСКО, ОСАГО). Машина покупается на длительный период, нужно просчитать все варианты. Практичность и надёжность — вот два качества, которые должен сочетать в себе идеальный автомобиль.

Если приводить конкретные примеры, то можно выделить Hyundai Solaris, а так же модель этой же марки Tucson. В среднем, на эксплуатацию у вас будет уходить около 16 тысяч рублей. Кстати, "солярис" можно назвать автомобилем с самым экономичным двигателем, который потребляет в среднем от 5 до 6 с половиной литров топлива на сто километров пути.

Эксперты говорят, что в будущем следует ожидать подорожания примерно на 10-15 процентов. Так же на какой-то период нужно будет забыть о скидках, сюда не относим государственные программы, которые уже существуют или готовятся в будущем. Сейчас, кстати, самое время подумать о кредите. Что? О кредите? Да, предполагается, что рубль продолжит снижение, то есть если размышлять логически, то отдавать придётся меньше. Но в такой ситуации поговорка о том, что кто не рискует, тот не пьёт шампанского, не подойдёт. Многие не хотят, да и боятся предполагать, что же там будет с рублём, тем кому нужна покупка, она нужна здесь и сейчас.

Опять же, эксперты не называют конкретные модели, ведь окончательный выбор лежит уже на самом будущем владельце. Если у вас нет средств на новое транспортное средство, то можно присмотреться к вторичному рынку. Там можно выделить кроссовер — Toyota RAV4. Он достаточно надёжный, комфортный и неприхотливый, а так же отличается своей проходимостью. И кстати "кормить" много не придётся, что так же является плюсом.

Что хочется сказать в заключении? Данный вопрос действительно сейчас стоит остро у некоторых людей, особенно у тех, кто до сих пор держит большую сумму на покупку ТС в рублях. Вложиться сейчас — это скорее всего единственное правильное решение, если же вы конечно рассчитываете на комплектацию выше базовой. Все эксперты говорят в один голос, что определённого автомобиля, который нужно купить в кризис — нет. Если бы они выделяли определённое транспортное средство, то это походило бы на оплачиваемую рекламу, а так, мнение кажется действительно объективным. Первое на что стоит полагаться, выбирая машину — бюджет, а второе — личные предпочтения.