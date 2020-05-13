Обновлённый Mercedes SLS AMG превратили в пикап 

Один из зарубежных дизайнеров решил представить себе, как бы мог выглядеть пикап, основой для которого стало спортивное купе Mercedes-Benz SLS. Свою работу над сольным проектом молодой человек показал в видеоролике.

Неизвестно, как такая мысль пришла художнику в голову, но новый SLS является неплохим кандидатом для создания подобной машины. Этот автомобиль рассчитан на двух седоков, а двигатель у него расположен в передней части, осталось дополнить его только грузовой платформой.

Такой стиль кузова в Австралии называется «Ют» (Ute) — тюнеры соединяют кузов купе с грузовым отсеком пикапа. Так как новый SLS AMG обладает лишь небольшим багажником, дизайнер был вынужден переместить водительское и пассажирское сиденье немного вперёд, огромный моторный отсек это позволяет. Для придания цельного внешнего вида пришлось уменьшить переднюю оптику и решетку радиатора.

Весь процесс преображения автомобиля молодой человек показал на своём YouTube-канале. По признанию самого художника, получившийся Mercedes SLS AMG с кузовом от пикапа получился «очень и очень странным».