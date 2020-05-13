Пропуск есть, но штраф пришёл. Почему?

Пандемия не проходит бесследно, правительству приходится в кратчайшие сроки придумывать новые законопроекты, а так же штрафы для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Но сотрудники ГИБДД, которые и так в данный период загружены по полной, не успевают впитывать новую информацию и, как показывает практика, допускают ошибки в работе. В этой статье мы разберем очередной случай. Автомобилисты столицы жалуются на штрафы, которые точно не заслужили.

Огромное количество автомобилистов сообщили о том, что им пришли штрафы в размере пяти тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. В протоколе было сказано, что они, якобы, передвигались по городу без пропусков. Сами же владельцы транспортных средств утверждают, что это ошибка. Прежде, чем отправиться по делам, они оформили пропуск, более того, эти пропуска у них проверялись сотрудниками ГИБДД. Здесь есть логика, ведь если их отпустили и не развернули обратно домой, то документ отразился на сайте мэрии и у сотрудника не было оснований задерживать кого-то.

Ольга Жарикова, автомобилистка столицы, рассказала о реальном случае, который приключился с ней накануне. Она является владельцем Subaru Tribeca. Впервые пропуск выписывался на супруга, 22 апреля этого года ему необходимо было выехать по личным делам. Чуть позже ей пришлось оформить ещё один пропуск и какого же было её удивление, когда в начале мая она получила "письмо счастья". В постановлении говорилось о том, что 22 апреля на территории города их автомобиль проезжал без пропуска. Немного позже она получила ещё два штрафа. Так в чём же причина?

И опять нужно вспомнить про невнимательность. Всё дело в том, что Жарикова не правильно указала регион, вместо цифры 197 она указала 199. Подкопаться к сотрудникам ГИБДД не получится, придётся оплачивать штраф.

Второй героиней нашей статьи стала Елена Ковалевская , которая так же проживает в столице. Она оформила пропуск на свой Mitsubishi ещё задолго до того, как камеры стали фиксировать нарушения. Важно знать, что когда режим самоизоляции продлили, срок действия документа продлили до 4 мая. Владелица говорит о том, что ездила по пропуску спокойно, но 30 апреля получила постановление. В чём проблема в данном случае? Не поверите, но и тут злую шутку с автомобилисткой сыграла её собственная невнимательность. В государственном номере она перепутала сочетание букв "В", а так же "С". Теперь придётся опасаться того, что к 1 штрафу ей прибавят ещё несколько.

Как мы видим, со своими обязанностями отлично справляются камеры видеофиксации, которые, в отличие от владельцев, замечают все, даже самые мелкие недочёты. Но нужно высказаться в защиту владельцев транспортных средств, так сказать, мирных жителей. Огромная сложность заключаться в оформлении этого злосчастного пропуска. Из-за неудобного интерфейса, невозможно разглядеть ошибку. Представьте, если вы это делаете в нервном состоянии, а оно сейчас практически у всех, а если очень торопитесь. Как в таких условиях ввести все данные без ошибок, тем более, когда они отображаются только частично. В той части, где символы скрыты, вы не сможете увидеть то, что написали неверную букву.

Закроет наш список Максим Чирков , не знаем войдёт ли его имя в историю, но он стал первым водителем, который получил необычный штраф. 22 апреля камера зафиксировала его автомобиль на внутренней части ТТК в районе Спартаковской площади. Удивительно, но и этот водитель ввёл на пару букв больше. На фото вы сможете увидеть, что распознать ошибку, когда перед вами подобный документ, просто невозможно.

Что делать и как проверять свои пропуски? С такой проблемой столкнулись многие автомобилисты, которые оформляли пропуски. Но нельзя сказать, что виноваты исключительно водители, ведь проблема имеется в системе, которая, к сожалению, не проверяет действительность вносимых данных. Но это не единственная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. По такому же принципу работают и многие платные парковки. Если допустили ошибку, то получите штраф в размере пяти тысяч рублей и распишитесь. Власти с этого года дают автомобилистам исправить ошибку, но даётся на это только 24 часа, если опоздаете, то можете забыть об обжаловании.

Для того, чтобы не усложнять себе жизнь и не зарабатывать штрафы по пять тысяч рублей, нужно всё внимательно проверять на несколько раз. Сомневаетесь? Тогда перезагрузите систему и начните с самого начала.