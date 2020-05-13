ТОП-5 лучших спортивных кроссоверов

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Автомобильные эксперты представили свой рейтинг производительных вседорожников, в которых мощный силовой агрегат сочетается с комфортным интерьером и великолепной управляемостью.

Первое место они отдали Lamborghini Urus . Премиальный кроссовер оснащается 4,0-литровым двигателем мощностью 650 лошадиных сил, пару которому составляет 8-ступенчатый вариатор. Дизайн спортивного автомобиля выделяется плавными линиями, которые делают акцент на производительности.

Вторую строчку занял Porsche Cayenne Turbo с мотором на 4,0 литра, чьи 550 л.с. распределяет автоматическая коробка передач.

Бронзовым призером стал BMW X5M с 4,4-литровым силовым агрегатом, выдающим 575 л.с. Российские дилеры предлагают данную модель только с приводом на все колеса.

На четвёртом месте расположился Mercedes Benz GLE G63 AMG. 585 лошадиных сил его 5,5-литрового турбомотора передаются также на обе оси.