Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan 

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Новинка засветилась на шпионских снимках почти без камуфляжа, но с фальшнакладками на переднем бампере в духе Changan.

Свежими фотографиями прототипа, вышедшего на дорожные тесты, поделилось китайское издание Cheshi.

Tiguan Coupe, предназначенный для рынка Китая, разделит многие черты со стандартным Tiguan, который уже Volkswagen показал на тизере в апреле. Кузовные панели и лобовое стекло у моделей одинаковые, отличает купе-версию задняя часть с покатой крыше и наклоненными задними стойками. Спереди видна оптика в стиле последнего Volkswagen Golf

Cheshi.com

Серебристые накладки на передке — фальшивые и призваны замаскировать кросс-купе под Changan CS85.

Cheshi.com

Новинка может разделить моторную гамму с китайским удлиненным Tiguan L, у которого она позаимствовала базу: в нее входит бензиновый турбомотор объемом 2 л в двух вариантах форсировки — 186 и 220 л.с.

По предварительным данным, премьера обновленного Tiguan может состояться летом, а следом дебютирует Tiguan Coupe. Последний встанет на конвейер завода SAIC-Volkswagen.