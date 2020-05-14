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Опубликованы фото второго поколения Opel Mokka 

Daily-Motor и ещё 1 2 часа назад
Опубликованы фото второго поколения Opel Mokka
Фото: Opel
Компания Opel продолжает делиться информацией о новой генерации кроссовера Mokka. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии прототипа этой модели, облаченного в камуфляжную пленку зеленого цвета. Автомобиль обкатывался на дорогах Германии.
По данным, разглашенным Opel, второй Mokka расположится в модельном ряду марки между моделями Crossland X и Grandland X. Внешний облик автомобиля выполнят в стиле концепт-кара GT X Experimental, показанного двумя годами ранее. Колесная база останется без изменений — 2555 мм, но в качестве платформы выступит архитектура CMP концерна PSA. За счет смены платформы новый Mokka станет значительно легче своего предшественника (около 120 кг). Не последнюю роль в снижении массы автомобиля сыграет и моторная линейка автомобиля, в которую войдут 3-цилиндровые агрегаты вместо рядных «четверок» первой генерации.
Opel
С новой «тележкой» Opel Mokka лишится полноприводной трансмиссии. Архитектура CMP не подразумевает её наличие. Зато помимо бензиновых и дизельных агрегатов в гамму двигателей новой «Мокки» войдет электрическая силовая установка на 136 лошадиных сил с батареей на 50 кВт/ч.
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Бортжурнал , Opel , Opel Mokka
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