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Названы самые надежные автомобили 2020 года 

Car.ru 5 часов назад
Названы самые надежные автомобили 2020 года
Фото: Car.ru
Немецкие эксперты из организации ADAC провели социологический опрос, в котором водителей спрашивали о самых надёжных, по их мнению, автомобилях.
Кроме опроса было проверено 3,7 млн сводок о различных поломках машин, произошедших на территории Германии в 2019 году. В ходе соцопроса респонденты отметили положительные и негативные стороны 113 автомобилей 25 известных компаний.
Как оказалось, в сегменте компактных машин лидирует Toyota Aygo, который не отличается высоким комфортом и идеальным управлением, но показывает высокую надёжность даже после десятилетнего использования.
Также эксперты рассказали о надёжных машинах из разных сегментов:
  • Audi A1, A3 и Q3;
  • Citroen C3;
  • Fiat Punto;
  • Honda Jaz;
  • Mazda CX-3;
  • Mitsubishi Space Star;
  • Peugeot 2008;
  • Renault Captur;
  • Suzuki Vitara;
  • BMW 1— и 2-Series и X1;
  • Mercedes-Benz A— и B-Class, а также CLA и GLA;
  • Toyota Yaris.
Все представленные в списке машины, по результатам опроса, оказались самыми надёжными. Данную информацию удалось подтвердить благодаря анализу сведений о поломках автомобилей за 2019 год.
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Бортжурнал , Toyota , Toyota Aygo
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