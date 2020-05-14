Названы самые надежные автомобили 2020 года 

Немецкие эксперты из организации ADAC провели социологический опрос, в котором водителей спрашивали о самых надёжных, по их мнению, автомобилях.
Кроме опроса было проверено 3,7 млн сводок о различных поломках машин, произошедших на территории Германии в 2019 году. В ходе соцопроса респонденты отметили положительные и негативные стороны 113 автомобилей 25 известных компаний.
Как оказалось, в сегменте компактных машин лидирует Toyota Aygo, который не отличается высоким комфортом и идеальным управлением, но показывает высокую надёжность даже после десятилетнего использования.
Также эксперты рассказали о надёжных машинах из разных сегментов:
- Audi A1, A3 и Q3;
- Citroen C3;
- Fiat Punto;
- Honda Jaz;
- Mazda CX-3;
- Mitsubishi Space Star;
- Peugeot 2008;
- Renault Captur;
- Suzuki Vitara;
- BMW 1— и 2-Series и X1;
- Mercedes-Benz A— и B-Class, а также CLA и GLA;
- Toyota Yaris.
Все представленные в списке машины, по результатам опроса, оказались самыми надёжными. Данную информацию удалось подтвердить благодаря анализу сведений о поломках автомобилей за 2019 год.