Как водителю защититься от удавки

Опасная ситуация, о которой мы поговорим, может произойти не только с таксистами и людьми, работающими в доставке, а и с простыми автолюбителями, которые решат подвезти незнакомых людей.

Какой мотив у нападающего — это совершенно неважно. Главное иметь план действий в подобной ситуации.

Когда преступник накидывает удавку, человек может через 3-5 секунд потерять сознание по причине того, что передавлены сонные артерии и кровь не поступает в мозг.

Чтобы дать себе шанс выжить, нужно оставаться в сознании. Для этого необходимо резко повернуть голову вправо. Далее по ситуации пытаемся продеть руки под петлю и отталкиваясь от передней панели ногами, запрыгнуть на заднее сидение. Там стараемся высвободиться из петли и как можно скорее покинуть салон автомобиля.

Вырвавшись на свободу, бежим от машины и зовем на помощь. Это несложная схема поведения при нападении на вас преступника с удавкой.