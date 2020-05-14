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Как защититься от удавки водителю. Простые советы, которые могут спасти жизнь 

Car.ru 4 часа назад
Как водителю защититься от удавки
Фото: Car.ru
Опасная ситуация, о которой мы поговорим, может произойти не только с таксистами и людьми, работающими в доставке, а и с простыми автолюбителями, которые решат подвезти незнакомых людей.
Какой мотив у нападающего — это совершенно неважно. Главное иметь план действий в подобной ситуации.
Когда преступник накидывает удавку, человек может через 3-5 секунд потерять сознание по причине того, что передавлены сонные артерии и кровь не поступает в мозг.
Чтобы дать себе шанс выжить, нужно оставаться в сознании. Для этого необходимо резко повернуть голову вправо. Далее по ситуации пытаемся продеть руки под петлю и отталкиваясь от передней панели ногами, запрыгнуть на заднее сидение. Там стараемся высвободиться из петли и как можно скорее покинуть салон автомобиля.
Вырвавшись на свободу, бежим от машины и зовем на помощь. Это несложная схема поведения при нападении на вас преступника с удавкой.
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