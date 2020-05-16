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Известно, насколько подорожает ОСАГО после нового витка реформы 

Car.ru и ещё 10 2 часа назад
Подорожает ли ОСАГО после нового витка реформы
Фото: car.ru
Депутаты Государственной Думы готовятся к следующей стадии реформы ОСАГО, которая предусматривает повышение выплат по здоровью с 500 000 до 2 000 000 руб. Это также станет причиной подорожание полиса.
«Да, это станет причиной повышения тарифа на 20-25%, это примерно дополнительных 100 руб. ежемесячно. В то же время компенсации существенно увеличатся. Однако принимать решения обязаны люди: готовы ли они отдать за полис больше на тысячу рублей. В то же время размер компенсации повысится с 500 000 до 2 000 000 рублей», — сказал Алексей Изотов, являющийся членом комитета Госдумы по финрынку
Следует упомянуть, что недавно Госдумой был принят законопроект, предусматривающий введение индивидуальных тарифов, основываясь на характеристиках автомобилиста. Сейчас страховые компании, когда будут рассчитывать стоимость ОСАГО, начнут обращать внимание на число нарушений правил дорожного движения, а ещё ДТП.
«Поведение автомобилиста начнёт играть немаловажную роль, когда будет рассчитываться тариф. Будут приниматься во внимание грубые нарушения», — сказал Изотов.
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Бортжурнал , Алексей Изотов , Госдума
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