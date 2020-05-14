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Новая ловушка: почему опасно оформлять «карантинное» ОСАГО 

Car.ru 3 часа назад
Новая ловушка: почему опасно оформлять «карантинное» ОСАГО
Фото: Car.ru
Не так давно правительство пошло навстречу автомобилистам и разрешило оформлять страховой полис ОСАГО без обязательного прохождения техосмотра. Тем не менее эксперты не советуют прибегать к подобным операциям, так как в будущем можно задолжать страховым компаниям большую сумму денег.
Еще в начале апреля соответствующее распоряжение поступило от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, компании не сразу, но пошли навстречу владельцам авто, чтобы выполнить рекомендации. Согласно нововведениям, до сентября текущего года можно получать страховые полисы без техосмотра, но как только режим самоизоляции в регионе закончится, автомобилисту нужно будет оформить все документы.
Но если в течение месяца водитель не успеет предоставить сотрудникам страховой компании документы, в будущем может сложиться неприятная ситуация. Если автомобилист попадет в ДТП, пострадавшая сторона получит компенсацию от страховщиков, как обычно, но потом полную сумму придется заплатить как раз таки автомобилисту.
Таким образом эксперты советуют при первой возможности все же получить диагностическую карту, чтобы в будущем не получить никаких неприятностей.
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Бортжурнал , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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