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Tesla готовится обрушить цены на электрокары 

Car.ru и ещё 1 30 минут назад
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Фото: car.ru
Производители американского автомобильного концерна Tesla разработали новую аккумуляторную батарею.
Главным преимуществом разработки становится то, что она позволяет существенно увеличить запас хода выпускаемых электрокаров. Кроме того, установка нового аккумулятора позволит снизить стоимость электрифицированных машин до цен классических автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.
Новые аккумуляторы будут иметь продолжительный срок службы, что сделает эксплуатацию машин перспективной. Первым седаном с новым аккумулятором станет Model 3, созданный для китайского рынка. Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
По предварительным данным, произойдет это в конце 2020 или начале 2021 года. Для того, чтобы официально рассказать о новой разработке, глава американской компании Илон Маск решил организовать так называемый «День аккумулятора», который пройдет в конце текущего месяца.
Стоимость уже выпущенных машин будет сокращена до минимального уровня. Это позволит быстро продать электромобили, увеличив потребительский спрос.
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Бортжурнал , Tesla , Илон Маск
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