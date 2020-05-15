База данных российских автовладельцев была опубликована на одном из форумов даркнета, сообщил в своем телеграм-канале основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
Подлинность содержащихся в базе сведений подтвердил «Ведомостям» сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в реестре. Согласно описанию базы, в ней 129 млн лидов (информация получена из реестра ГИБДД, утверждают ее распространители). В большинстве из 83 файлов, выложенных в открытый доступ, содержатся обезличенные сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации и проч. За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. Также можно узнать ИНН юрлиц, на которых зарегистрировано авто. За полную версию базы, включающую эти данные, ее продавцы просят 0,3 биткойна (около $2800), а за передачу в эксклюзивное использование — 1,5 биткойна, или около $14 000. В даркнете регулярно продаются базы данных автомобилистов, говорит Оганесян. Такие утечки чаще всего происходят в ГИБДД и страховых компаниях, утверждает он.
База, появившаяся сейчас, отличается тем, что в ней собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х гг., отмечает Оганесян. Единой базы ГИБДД по всей России до последнего времени не существовало — были базы по регионам и полнота информации каждой из них очень разнилась, говорит заместитель гендиректора страховой компании МАКС Виктор Алексеев. Такими базами активно пользовались страховые брокеры, имеющие собственные контакт-центры, вспоминает он. Их операторы занимались обзвоном потенциальных клиентов, поэтому особую ценность базе давали контакты автовладельцев. В более расширенных базах были сведения и о полисах ОСАГО — эффективность работы с такой информацией резко возрастала: представитель брокера представлялся сотрудником страховой компании и предлагал выезд курьера с уже оформленным полисом, говорит Алексеев.
Крупные страховые компании с таким практически не работают: у них есть своя база клиентов и подобные звонки их только раздражают, отмечает заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе «РЕСО гарантии» Игорь Иванов. «Сегодня довольно трудно установить контакт даже с уже подключенным клиентом и убедить его, что ты не проходимец», — говорит он. Средняя стоимость ОСАГО на средний автомобиль в Москве составляет 5000–7000 руб., в регионах чуть дешевле, поэтому покупка базы за $14 000 быстро не окупится, считает Иванов. Персональные данные как физических, так и юридических лиц пользуются повышенным спросом, отмечает технический директор компании «Системы информационной безопасности» Михаил Фирсов. Только за последние два месяца количество ресурсов и сервисов в русскоязычном даркнете, где незаконно продаются такие данные, увеличилось с 75 до 121, заявляет он. По словам Фирсова, компании, которые покупают такие базы данных, могут использовать их для проведения незаконных финансовых операций, оформления сделок и поддельных юридических документов. Представители МВД не ответили на запрос «Ведомостей».