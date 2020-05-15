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В даркнете продают базу российских автовладельцев 

Newsru.com и ещё 10 2 часа назад
На продажу на одном из форумов даркнета была выставлена база данных с информацией о российских автовладельцах, насчитывающая 129 млн записей. О появлении базы сообщил в Telegram-канале основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, а позднее подлинность выложенных в открытый доступ сведений из базы подтвердил "Ведомостям" сотрудник каршеринговой компании.
Оганесян сообщил, что база включает 83 файла, а ее объем составляет 24 ГБ.
"Открыто распространяемые данные обезличены и содержат только базовую информацию о ТС: тип, марка, модель, дата регистрации, год выпуска, VIN и т.п. Однако в одном из файлов содержится объявление о продаже полной версии базы (в формате SQL-дампа), со всеми персональными данными владельцев ТС, на декабрь 2019 года: ФИО, ИНН, адрес, дата рождения, паспорт и т.п. " — написал он.
За полную версию базы, якобы полученной из ГИБДД, продавцы просят 0,3 биткойна (около 2800 долларов), а в эксклюзивное использование базу предлагается получить за 1,5 биткойна (примерно 14 тыс. долларов). В МВД не ответили на запрос "Ведомостей" от утечке.
По словам Оганесяна, в Сети часто появляются базы данных автомобилистов, которые чаще всего утекают из ГИБДД и страховых компаний. Особенность новой базы состоит в том, что в ней собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов.
В свою очередь заместитель гендиректора страховой компании МАКС Виктор Алексеев отметил, что единой базы ГИБДД по всей России до последнего времени не существовало: базы велись по регионам, а их полнота разнилась. По его словам, такими базами пользовались страховые брокеры с собственные колл-центрами — операторы занимались обзвоном потенциальных клиентов. В расширенных базах кроме контактов автовладельцев были сведения и о полисах ОСАГО. В таких случаях представители брокеров представлялись сотрудниками страховой компании и предлагали доставку оформленного полиса.
Как заявил заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе компании "РЕСО гарантия" Игорь Иванов, крупные страховые компании с такими базами практически не работают, поскольку у них есть своя база клиентов.
По словам технического директора компании "Системы информационной безопасности" Михаила Фирсова, персональные данные физических и юридических лиц пользуются повышенным спросом. Так, в последние два месяца количество ресурсов и сервисов в русскоязычном даркнете, где незаконно продаются такие данные, увеличилось с 75 до 121.
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Комментарии 7
Бортжурнал , Видео , Ашот Оганесян , Игорь Иванов , Виктор Алексеев , РЕСО-гарантия , ГИБДД , МВД , Московская акционерная страховая компания , Ведомости
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