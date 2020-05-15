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Эксперт рассказал, какие автомобили самые ликвидные при перепродаже 

Прайм и ещё 1 9 часов назад
Самые ликвидные автомобили при перепродаже
Фото: © РИА Новости. Алексей Даничев
Наиболее ликвидны при последующей перепродаже автомобили, оснащенные комфортными для водителя и пассажиров опциями, например, кондиционером, а также АКПП — на это стоит обращать первоочередное внимание, рассказал агентству "Прайм" эксперт авторынка Игорь Моржаретто.
По его словам, выбирая автомобиль с целью его последующей выгодной перепродажи, не столь принципиально важна марка, тем более, большинство популярных моделей производятся в России. В каждом классе есть свои лидеры и аутсайдеры.
"Прежде всего, смотрите на цену, которая вам по карману. На втором месте комфорт — не нужно покупать машину в "голой" комплектации. Помимо того, что без элементарных удобств, например, кондиционера, ездить непросто, такие модели впоследствии пользуются меньшим спросом на вторичном рынке и уходят дешевле", — советует он.
Кроме того, в 70% случаев россияне выбирают подержанный автомобиль с АКПП, поэтому такой вариант комфортнее как настоящему, так и будущему владельцу.
По данным "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в апреле просели на 47,8%. Однако, несмотря на спад рынка, в каждом классе есть свои лидеры по ликвидности на вторичном рынке — модели, максимально сохраняющие остаточную стоимость через три года после покупки.
Среди бюджетных автомобилей, реализуемых сейчас в России, это Renault Logan и его модификация Renault Sandero, Volkswagen Polo и Kia Rio.
В более высокой ценовой категории наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются седаны — Hyundai Elantra, Kia Optima и Toyota Camry. Достаточно выгодно покупать кроссоверы, причем любой ценовой категории. "Если мы говорим о бюджетниках, то это Renault Duster и Kia Creta, если брать класс выше, то Toyota RAV4 и Nissan Qashqai", — отмечает эксперт.
При перепродаже через три года все вышеупомянутые модели сохраняют 80-85% первоначальной стоимости, что весьма выгодно. Автомобили премиум-класса, как правило, падают в цене сильнее — до 70% от первоначальной стоимости. То же касается китайских автомобилей — за три года эксплуатации они теряют более трети от цены покупки.

"АвтоВАЗ" и другие

Весьма популярна отечественная продукция от "АвтоВАЗа" — прежде всего, это Lada Vesta и Lada 4х4. А вот Lada Granta — неплохое, но очень бюджетное авто. Покупатели "вторички" берут его не очень охотно, и лишь при очень стесненных финансовых обстоятельствах, говорит Моржаретто.
Неплохим спросом пользуются универсалы, но изначально они востребованы у узкой категории автомобилистов — как правило, тех, кто постоянно перевозит много грузов.
А вот автомобили класса А мало популярны как на первичном, так и на вторичном рынке — считается, что они плохо переносят наши дороги и быстро изнашиваются.
"Например, не стоит покупать Daewoo Matiz — при том, что он сравнительно недорог и удобен для небольших городских поездок, данная модель не выпускается уже около 10 лет, и все экземпляры на вторичном рынке изрядно "уставшие", — сказал эксперт.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Lada Granta , Renault Duster , Hyundai Elantra , Kia , Nissan Qashqai , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Toyota , Renault Sandero , Renault Logan , Volkswagen , Renault , Kia Rio , Daewoo Matiz , Toyota Camry , Kia Optima , Toyota RAV4 , Игорь Моржаретто , Автоваз
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