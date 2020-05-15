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Кроссовер Suzuki Jimny научили плавать 

Motor.ru 2 часа назад
Кроссовер Suzuki Jimny научили плавать
Фото: Motor.ru
Британская компания Dutton, занимающаяся созданием комплектов для модификаций автомобилей, выпустила специальный технический набор, позволяющий превратить миниатюрный японский внедорожник Suzuki Jimny в автомобиль-амфибию, который может полноценно плавать.
Чтобы дать возможность старому Suzuki Jimny преодолевать водные препятствия, британские инженеры разработали реактивную водометную двигательную установку, которая монтируется на внедорожник. По словам разработчиков, управлять амфибией на воде не сложнее, чем автомобилем на суше. Чтобы переключить трансмиссию с колес на водомет нужно выжать сцепление и переключить несколько рычагов. А управлять направлением и интенсивностью подачи струи можно при помощи руля и педали газа.
Motor
Во избежание коррозии, для создания амфибии инженеры использовали материалы из пластика и нержавеющей стали. Превратить Suzuki Jimny в амфибию можно двумя способами: приобрести готовый комплект за 11 690 фунтов (примерно 1 050 000 рублей по текущему курсу) и переоборудовать автомобиль самостоятельно. Или же воспользоваться услугой по установке набора британской компанией. В этом случае, стоимость готового внедорожника-амфибии составит 21 690 фунтов (примерно 1 930 000 рублей по текущему курсу).
В 2018 году Suzuki представила Jimny четвертого поколения, который является одним из самых компактных внедорожников в мире. В то же время, благодаря малому весу, который составляет около тонны, а также полному приводу, автомобиль еще и невероятно проходимый. Внедорожник оборудован бензиновым двигателем объемом 0,7 литра, который выдает 102 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с автоматической или механической коробкой передач.
В последнее время появляется все больше информации о возможных модификациях Suzuki Jimny. Так, например, в начале апреля стало известно, что японская компания может выпустить пятидверный Jimny с удлиненной колесной базой и багажником большего объема, который будет продаваться в Индии.
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Бортжурнал , Suzuki Jimny , Suzuki
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