Почему шумит летняя резина?

Некоторые начинающие автолюбители после того, как они "переобули" свои автомобили в летнюю резину, стали отмечать повышенный гул от шин.

На самом деле у данного явления может быть довольно много причин. Подавляющее большинство этих самых причин носят естественный характер.

Это могут греметь крупные протекторы на шинах. Также повышенный шум может быть результатом использования резины с усиленным каркасом. Еще шуметь могут перекачанные шины.

Нельзя исключать и тот факт, что вам досталась резина слишком низкого качества. Дорожное покрытие тоже может являть собой фактор повышенного шума. Особенно если дорога на ремонте и вам приходится ехать по гравию.

Если шумит все же резина, и с ней все в порядке, вероятно, стоит призадуматься об усилении шумоизоляции вашего авто. Но не стоит забывать, что схожие звуки издают пришедшие в негодность подшипники. Так что не лишним будет проконсультироваться в сервисном центре.