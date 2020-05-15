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Летняя резина гудит и шумит: Простые решения проблемы 

Car.ru 1 час назад
Почему шумит летняя резина?
Фото: Car.ru
Некоторые начинающие автолюбители после того, как они "переобули" свои автомобили в летнюю резину, стали отмечать повышенный гул от шин.
На самом деле у данного явления может быть довольно много причин. Подавляющее большинство этих самых причин носят естественный характер.
Это могут греметь крупные протекторы на шинах. Также повышенный шум может быть результатом использования резины с усиленным каркасом. Еще шуметь могут перекачанные шины.
Нельзя исключать и тот факт, что вам досталась резина слишком низкого качества. Дорожное покрытие тоже может являть собой фактор повышенного шума. Особенно если дорога на ремонте и вам приходится ехать по гравию.
Если шумит все же резина, и с ней все в порядке, вероятно, стоит призадуматься об усилении шумоизоляции вашего авто. Но не стоит забывать, что схожие звуки издают пришедшие в негодность подшипники. Так что не лишним будет проконсультироваться в сервисном центре.
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