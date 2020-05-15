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Названы ошибки водителей при проезде через «лежачий полицейский», убивающие подвеску 

Car.ru 1 час назад
Как не убить подвеску об «лежачего полицейского»
Фото: Car.ru
"Лежачих полицейских" можно встретить не только возле пешеходных переходов. Данные конструкции располагают возле образовательных учреждений и других мест массового присутствия людей.
Это делается для того, чтобы обезопасить пешеходов от любителей слишком быстрой езды. При этом некоторые водители совершенно неправильно переезжают обсуждаемое препятствие, нанося непоправимый вред подвеске автомобиля.
Если переезжать лежачего полицейского, не сбавляя скорости, то, вероятнее всего, вам довольно скоро придется позаботиться о рычагах подвески и сайлентблоках.
Притормаживать перед препятствием или на нем непосредственно также мало полезно для подвески вашего авто.
Объезжая одним колесом "лежачего полицейского", вы занимаетесь самообманом. Ведь такой маневр не снижает нагрузки на подвеску. При этом вы рискуете удариться колесным диском об бордюр.
Правильным будет снизить скорость заблаговременно и переехать препятствие плавно. Только так вы защитите подвеску от чрезмерных перегрузок.
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