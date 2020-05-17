Названы признаки усталости за рулем 

Признаками усталости за рулем, на которые водителям следует обращать внимание при движении, являются чувства неудобства, жары или холода, несмотря на комфортную температуру в салоне, об этом рассказал эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов.

Другой признак — водитель не сразу понимает, что ему говорит собеседник. Еще одним признаком усталости считается то, что водитель часто пропускает неровности на дороге и не обращает внимания на машины, выезжающие с примыкающих дорог. Кроме того, автолюбитель может чувствовать, что у него "садится" зрение, он с трудом "читает" дорожные знаки и номера машин, а в глазах может двоиться.

Также следует обратить внимание на такие признаки, как постоянная зевота и "клевание" носом, отметил Пименов.

"Может возникать даже такое опасное явление, как микросон длительностью в несколько секунд… Главный симптом микросна — провалы в памяти. Если вы видели перед собой заправку, например, а потом с удивлением обнаруживаете, что проехали ее — значит, вы спали, хотя ни вы, ни пассажиры этого не заметили. Срочно останавливайтесь и отдыхайте", — предупредил эксперт.

Он добавил, что существуют водительские хитрости, которые позволяют взбодриться, однако все они действуют недолго. Пименов напомнил, что бороться со сном бесполезно и вредно для организма, поэтому в случае чувства усталости следует просто отдохнуть.