Названы признаки усталости за рулем

Эксперты назвали признаки усталости за рулем, которые должны встревожить водителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из очевидных сигналов является чувство неудобства, жары или холода, при том что температура в салоне комфортна.

Также автомобилист может наезжать на ямы, не обращать внимания на машины, выезжающие с примыкающих дорог, чувствовать, что садится зрение, а в глазах двоится.

Еще один признак — водитель не сразу понимает, что ему говорит собеседник. Зевота и клевание носом также должны насторожить.

«Может возникать даже такое опасное явление, как микросон длительностью в несколько секунд… Главный симптом микросна — провалы в памяти», — предупредил эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.

Он привел такой пример микросна: водитель видел заправку, а потом с удивлением обнаружил, что проехал её. В этом случае необходимо срочно остановиться и отдохнуть.

Есть различные хитрости, которые позволяют взбодриться, но их беда в непродолжительном действии — сонное состояние обязательно вернется. Есть лишь один верный способ: не бороться с усталостью, а просто отдохнуть.