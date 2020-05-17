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Перечислены признаки усталости за рулем 

Майк Габриелян и ещё 4 4 часа назад
Названы признаки усталости за рулем
Фото: depositphotos.com
Эксперты назвали признаки усталости за рулем, которые должны встревожить водителя. Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из очевидных сигналов является чувство неудобства, жары или холода, при том что температура в салоне комфортна.
Также автомобилист может наезжать на ямы, не обращать внимания на машины, выезжающие с примыкающих дорог, чувствовать, что садится зрение, а в глазах двоится.
Еще один признак — водитель не сразу понимает, что ему говорит собеседник. Зевота и клевание носом также должны насторожить.
«Может возникать даже такое опасное явление, как микросон длительностью в несколько секунд… Главный симптом микросна — провалы в памяти», — предупредил эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.
Он привел такой пример микросна: водитель видел заправку, а потом с удивлением обнаружил, что проехал её. В этом случае необходимо срочно остановиться и отдохнуть.
Есть различные хитрости, которые позволяют взбодриться, но их беда в непродолжительном действии — сонное состояние обязательно вернется. Есть лишь один верный способ: не бороться с усталостью, а просто отдохнуть.
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Бортжурнал , За рулем
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