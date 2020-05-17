Как бы выглядели известные спорткары с двигателем «не там» 

Год назад компания Chevrolet представила суперкар Corvette нового поколения, и для многих это был шок. А все потому, что впервые в истории американцы перевели свою легендарную модель на среднемоторную компоновку — до этого все семь поколений Корвета были переднемоторными. В General Motors хотели установить двигатель в пределах колесной базы еще в 50-х годах, но дело ограничилось лишь постройкой экспериментальных образцов. И только в XXI веке появился реальный автомобиль. А как бы могли выглядеть другие известные суперкары, если бы производители вдруг решили массово менять компоновки своих самых известных, мощных и быстрых моделей. Студия NeoMam совместно с сайтом BudgetDirect придумала, как могли бы выглядеть подобные машины.

Видео: эволюция Honda NSX за пять минут

Купе Honda (оно же Acura) NSX , дебютировавшее почти четыре года назад, оснащается 3,5-литровым твин-турбо мотором V6, тремя электрическими двигателями и девятиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Суммарная отдача силовой установки составляет 573 лошадиные силы и 644 Нм крутящего момента. «Сотню» суперкар набирает за 3,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 307 километров в час.

Силовая установка суперкара располагается сзади. Но бензиновый агрегат можно было бы перенести вперед, освободив пространство для элементов гибридной силовой установки. Правда, попутно пришлось бы, вероятно, удлинить передок, чтобы мотор смог там поместиться. Но это было бы даже интересно.

Самая быстрая серийная модель Aston Martin — DBS Superleggera — оснащается 5,2-литровым битубодвигателем V12 мощностью 725 лошадиных сил (900 Нм) и восьмиступенчатым автоматом ZF. С ним купе разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды и достигает 342 километров в час.

Как в кино

Но если бы этот двенадцатицилиндровый агрегат перенесли назад, то пропорции суперкара серьезно поменялись даже при сохранении прежней колесной базы. Передок и свес стали бы значительно меньше, а задняя часть кузова, наоборот, удлинилась. Кроме того, на крылья пришлось бы добавить вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя.

Перебежчики

Американская классика — Ford Mustang — в своем современном исполнении предлагается с несколькими двигателями, базовым из которых является всего-то 2,3-литровая «турбочетверка», развивающая в зависимости от рынка и модификации от 290 до 335 лошадиных сил. Есть еще версии GT и Bullit, которые получат уже пятилитровую «восьмерку» мощностью до 487 сил. Мустанги с приставкой Shelby оснащаются мотором V8 5.2 в атмосферном и компрессорном исполнениях, выдающими 533 или 770 лошадиных сил.

Конечно, можно было бы представить, как выглядел среднемоторный 770-сильный Mustang Shelby GT500, но на иллюстрациях показана «средняя» версия. И она после переноса силовой установки стала немного напоминать крутейший Ford GT

Nissan GT-R Знакомьтесь: дедушка Nissan GT-R Текущему поколению Nissan GT-R уже исполнилось 13 лет, но в компании даже и не собираются серьезно менять автомобиль. Как говорит глава проекта GT-R Хироши Тамура, отсутствие обновлений модели — это одно из конкурентных преимуществ спорткара. По его словам, потенциал, заложенный при разработке купе, позволит автомобилю оставаться актуальным еще в течение как минимум пары десятков лет.

Нынешний Nissan GT-R оснащается 3,8-литровым твин-турбо двигателем V6, который выдает 570 лошадиных сил и 633 Нм курящего момента (в модификации Nismo — 600 сил и 652 Нм). С места до «сотни» GT-R способен разгоняться за 2,7 секунды (2,6 для GT-R Nismo). Максимальная скорость купе составляет 320 километров в час.

911 отличий

Porsche 911 почти всегда был только заднемоторным. Бывали, правда, исключения. Например, в 1963 году появилось переднемоторное купе 904 Carrera GTS со стеклопластиковым кузовом и «четверкой» мощностью 198 лошадиных сил. Потом были даже переднемоторные модели 924 и 928 GTS. Но сегодня единственный среднемоторный 911-й — это гоночный вариант RSR. Перенос 515-сильного двигателя в пределы базы позволил установить максимально большой задний диффузор, генерирующий сотни килограммов прижимной силы.

Но как бы выглядел современный среднемоторный Porsche 911? Не хардкорный гоночный вариант, а самое обычное гражданское купе. Удлиненная задняя часть кузова и дополнительные воздухозаборники смотрелись бы неплохо.

Семь альтернатив пятой «Супре»

Toyota Supra сейчас предлагается с четырехцилиндровым двигателем мощностью 258 сил и «турбошестеркой» мощностью 340 сил. Базовый вариант набирает первые сто километров в час за 5,2 секунды, а топовый — за 4,3 секунды. В России спорткар тоже можно купить, но только с шестицилиндровым агрегатом. Цены на модель начинаются от 4,9 миллиона рублей.

История Супры

Новая Супра частенько становится объектом тюнинга. Например, на спорткар уже устанавливали (естественно) легендарную «шестерку» 2JZ, 5,9-литровый дизель Cummins и даже «прокачивали» силовую установку до 1033 сил. Но на постройку среднемоторного варианта (например, с V10 от Lexus LFA ) пока никто не решился.

Увы, но легендарная «Гадюка» — теперь история. Последний экземпляр Dodge Viper сошел с конвейера детройтского завода еще в августе 2017 года. И компания не собирается создавать замену, считая, что модель не приносит прибыли и не совместима с новой линейкой двигателей.

Особо опасен

Dodge Viper, одно время продававшийся под брендом SRT, оснащается 654-сильным атмосферным двигателем V10 объемом 8,4 литра. Купе способно разгоняться с места до 100 километров в час за 3,5 секунды. Максималка — 333 километра в час.

Последний экземпляры Dodge Viper в паре с Challenger SRT Demon продали единым лотом на аукционе Barrett-Jackson за один миллион долларов.

Если вам этого показалось мало, то вот в этой галерее примеры еще нескольких спортивных автомобилей, которые выглядели бы совсем по-другому, если бы производители вдруг решили сделать их среднемоторными. /m Если бы известные спорткары были среднемоторными

Источник: Budget Direct Car Insurance