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Правила антикоронавирусной езды в автомобиле 

Павел Тиунов 4 часа назад
Правила антикоронавирусной езды в автомобиле
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Авторамблер» привели список рекомендаций, как снизить возможность заражения коронавирусом в собственном автомобиле. Ниже 9 правил безопасной езды.
Первое правило — едино для всех: и для автолюбителей, и пешеходов. На время угрозы распространения COVID-19 следует максимальноограничить вылазки из дома, чтобы исключить общение с возможными носителями инфекции.
Но, если поездок не избежать, следует внимательно отнестись к правилам поведения во время остановок. Например, на АЗС. Если за заправочный пистолет пришлось схватиться без перчаток самому, не лишним будет отправиться в уборную и помыть руки. Если на заправке не раковины с водой, подойдут дезинфицирующие салфетки.
Во время автопутешествия не следует трогать руками лицо и тереть глаза. Если очень хочется, то в бардачке на всякий случай нужно иметь санитайзер.
Чем меньше пассажиров в машине, тем меньше риск заразиться, уверяю эксперты. Причины такого утверждения, по словам автора статьи, в комментариях не нуждаются.
Салон авто хорошо бы протирать периодически дезинфицирующими средствами. Пристальное внимание необходимо уделять рулю, рычагу переключения передач, панели магнитолы, ручке управления кондиционером и т.д.
Не стоит захламлять салон авто различными предметами, настаивают специалисты. Если от перевозки груза нельзя отказаться, его следует продезинфицировать.
Проветривать салон должно войти в привычку автолюбителя. Обновление воздуха незначительно, но повысит шансы на выветривание инфекции.
Наконец, всем вышеперечисленным правилам должны следовать все люди, которые могут садиться за руль одного и того же автомобиля. При том, эксперты подчеркивают, что если речь идет о каршеринге, то рекомендации стоит выполнять с особой тщательностью.
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Бортжурнал , Авторамблер
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