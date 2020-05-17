Правила антикоронавирусной езды в автомобиле 

Эксперты издания «Авторамблер» привели список рекомендаций, как снизить возможность заражения коронавирусом в собственном автомобиле. Ниже 9 правил безопасной езды.

Первое правило — едино для всех: и для автолюбителей, и пешеходов. На время угрозы распространения COVID-19 следует максимальноограничить вылазки из дома, чтобы исключить общение с возможными носителями инфекции.

Но, если поездок не избежать, следует внимательно отнестись к правилам поведения во время остановок. Например, на АЗС. Если за заправочный пистолет пришлось схватиться без перчаток самому, не лишним будет отправиться в уборную и помыть руки. Если на заправке не раковины с водой, подойдут дезинфицирующие салфетки.

Во время автопутешествия не следует трогать руками лицо и тереть глаза. Если очень хочется, то в бардачке на всякий случай нужно иметь санитайзер.

Чем меньше пассажиров в машине, тем меньше риск заразиться, уверяю эксперты. Причины такого утверждения, по словам автора статьи, в комментариях не нуждаются.

Салон авто хорошо бы протирать периодически дезинфицирующими средствами. Пристальное внимание необходимо уделять рулю, рычагу переключения передач, панели магнитолы, ручке управления кондиционером и т.д.

Не стоит захламлять салон авто различными предметами, настаивают специалисты. Если от перевозки груза нельзя отказаться, его следует продезинфицировать.

Проветривать салон должно войти в привычку автолюбителя. Обновление воздуха незначительно, но повысит шансы на выветривание инфекции.

Наконец, всем вышеперечисленным правилам должны следовать все люди, которые могут садиться за руль одного и того же автомобиля. При том, эксперты подчеркивают, что если речь идет о каршеринге, то рекомендации стоит выполнять с особой тщательностью.