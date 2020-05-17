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Чем грозит езда на авто с разным давлением в шинах 

Павел Тиунов 4 часа назад
Чем грозит езда на авто с разным давлением в шинах
Фото: РИА Новости
Эксперты издания Car.ru рассказали читателям, почему необходимо следить за тем, чтобы давление в шинах автомобиля всегда сохранялось в пределах нормы. По словам специалистов, речь идет о комфортном и, главное, безопасном вождении машины.
Если автолюбитель давно не подкачивал воздух в шинах своего авто, то давление в них могло снизиться естественным образом, отмечают опытные водители. Причиной могут стать нарушение герметичности покрышки или перепад температур. В этом случае пятно контакта резины с проезжей частью смещается в сторону плечевой зоны, а центральная часть протектора испытывает меньшую нагрузку. Как следствие, автомобиль начинает хуже реагировать на повороты руля, уверяют эксперты, хуже разгоняется и тормозит, а также начинает потреблять больше топлива и изнашивать шины.
В случае, когда колесо перекачано, то пятно контакта смещается ближе к центру. Впрочем, симптомы те же: машина хуже входит в повороты, ухудшается динамика разгона и торможения, более жестко ощущаются неровности на дороге, что влияет на износ ходовой части.
«Для комфортного вождения и в целях обеспечения безопасности водителя и пассажиров стоит внимательно следить за уровнем давления в шинах», — резюмируется в статье.
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Бортжурнал
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