Германия переживает бум кинотеатров для автолюбителей 

Настроение у всех праздничное, особенно у детей, которые впервые смотрят кино из автомобиля. С 20 апреля, когда закончился карантин, все места на автостоянках заняты.

Условия посещения drive-in строгие. Билеты можно приобрести только в интернете. Их проверяют при въезде через стекло, после чего указывают место стоянки. Машины должны стоять в двух метрах друг от друга. Выходить из авто запрещено, но можно только в туалет, имея на себе маску.

Буфет, разумеется, закрыт, но можно привезти еду и напитки с собой.