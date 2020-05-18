Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Германия переживает бум кинотеатров для автолюбителей 

BFM.RU 4 часа назад
Настроение у всех праздничное, особенно у детей, которые впервые смотрят кино из автомобиля. С 20 апреля, когда закончился карантин, все места на автостоянках заняты.
Условия посещения drive-in строгие. Билеты можно приобрести только в интернете. Их проверяют при въезде через стекло, после чего указывают место стоянки. Машины должны стоять в двух метрах друг от друга. Выходить из авто запрещено, но можно только в туалет, имея на себе маску.
Буфет, разумеется, закрыт, но можно привезти еду и напитки с собой.
Видео дня. Автовладельцам могут сделать 50% скидку на ОСАГО
BFM.RU: последние новости
Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра «На 29 млн строк». На одном из форумов даркнета появилась полная база данных российских автовладельцев «На 29 млн строк». На одном из форумов даркнета появилась полная база данных российских автовладельцев При пожаре в больнице Петербурга погибли пять человек При пожаре в больнице Петербурга погибли пять человек
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кубанские врачи сделали сложную операцию байкеру с коронавирусом после ДТП
Кубанские врачи сделали сложную операцию байкеру с коронавирусом после ДТП
Система «Карантин» отследит авто без спецпропусков онлайн
Система «Карантин» отследит авто без спецпропусков онлайн
Kia представила обновленный Picanto
Kia представила обновленный Picanto
Uber изменила правила перевозки пассажиров
Uber изменила правила перевозки пассажиров
Новый вид обмана при покупке авто: самоизоляция на 10 лет
Новый вид обмана при покупке авто: самоизоляция на 10 лет
Видео
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение