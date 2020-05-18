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АвтоВАЗ разрабатывает новую модель 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
АвтоВАЗ разрабатывает новую модель
Фото: Car.ru
Специалисты тольяттинского завода АвтоВАЗ начали тестовую сборку засекреченной новинки.
На официальном канале «АвтоВАЗа» опубликовали кадры из заводского Научно Технического Центра, которые привлекли внимание специалистов. На площадке стоят зачехленные модели, в одной из которых угадывается новый автомобиль. Он превышает по размерам все стоящие в настоящее время на конвейере машины. Специалистами было высказано несколько возможных вариантов.
Тольяттинское предприятие уже давно засекретило все свои текущие разработки. Из исследовательских отделов не просачивается даже малейшая информация о грядущих моделях. Необходимо напомнить, что ещё в 2018 году компания поделилась своими планами выпустить 26 новых автомобилей в течение 10 лет. Представители компании тогда не уточнили, какие автомобили они имеют в виду, а текущий финансовый кризис и спад покупательского спроса может внести свои временные коррективы.
Car.ru
Согласно специальному инвестиционному контракту компании, за следующие 8 лет производитель должен представить семь новых автомобилей в различных сегментах: B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Car.ru
Специалисты не исключают, что чехол скрывал будущую модель с тремя рядами сидений, которая займет сегмент New B Family. В этом случае новинка будет попадать под действующие программы «Первый/Семейный автомобиль», пишут СМИ.
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Бортжурнал , Автоваз
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