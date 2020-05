АвтоВАЗ разрабатывает новую модель 

Специалисты тольяттинского завода АвтоВАЗ начали тестовую сборку засекреченной новинки.

На официальном канале «АвтоВАЗа» опубликовали кадры из заводского Научно Технического Центра, которые привлекли внимание специалистов. На площадке стоят зачехленные модели, в одной из которых угадывается новый автомобиль. Он превышает по размерам все стоящие в настоящее время на конвейере машины. Специалистами было высказано несколько возможных вариантов.

Тольяттинское предприятие уже давно засекретило все свои текущие разработки. Из исследовательских отделов не просачивается даже малейшая информация о грядущих моделях. Необходимо напомнить, что ещё в 2018 году компания поделилась своими планами выпустить 26 новых автомобилей в течение 10 лет. Представители компании тогда не уточнили, какие автомобили они имеют в виду, а текущий финансовый кризис и спад покупательского спроса может внести свои временные коррективы.

Согласно специальному инвестиционному контракту компании, за следующие 8 лет производитель должен представить семь новых автомобилей в различных сегментах: B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.

Специалисты не исключают, что чехол скрывал будущую модель с тремя рядами сидений, которая займет сегмент New B Family. В этом случае новинка будет попадать под действующие программы «Первый/Семейный автомобиль», пишут СМИ.