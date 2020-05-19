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Tesla Model 3 приделали «ноздри» от BMW 

Motor.ru и ещё 9 3 часа назад
Tesla Model 3 приделали «ноздри» от BMW
Фото: Twitter
В Сети появилась фотография Tesla Model 3 с передней частью кузова, оформленной в стиле BMW. В шутку электрокар, судя по номерам зарегистрированный в Исландии, уже прозвали Tesla 3-Series.
Снимок опубликовал пользователь Twitter с ником Nafnlaus. Он утверждает, что автомобиль реален и его часто видят местные владельцы Tesla. Правда, не уточняется, настоящие ли это «ноздри» или всего лишь имитация. Но в любом случае электромобиль выглядит необычно, и неискушённому человеку не сразу понятно, что это за модель.
Седан Tesla Model 3 Standard Range Plus в Исландии стоит 5 683 335 крон или 2,86 миллиона рублей. Он оснащен батареей на 50 киловатт-часов и по измерительному циклу WLTP без подзарядки проезжает 409 километров. Двухмоторные Long Range и Performance с аккумулятором емкостью 75 киловатт-часов могут похвастаться запасом хода более 500 километров, но стоят 6 363 035 и 7 233 235 исландских крон соответственно (3,2 и 3,6 миллиона рублей).
В прошлом году Tesla продала в Европе 111 728 электрокаров. Из них больше 95 000 пришлось на Model 3. В Исландии компании присутствует с сентября прошлого года, но поставки Model 3 начались лишь в этом году. За первый квартал в стране удалось реализовать 415 автомобилей.
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Комментарии 1
Бортжурнал , BMW , Tesla , Tesla Model 3
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