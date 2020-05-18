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Седан Aurus Senat получит внедорожную версию 

Daily-Motor и ещё 8 5 часов назад
Седан Aurus Senat получит внедорожную версию
Фото: Larte Design
Российский представительский седан Aurus Senat S600 в скором времени может обзавестись внедорожной модификацией. О возможности появления такой версии пишет портал «Автоброкер». Согласно информации, опубликованной изданием, автомобиль получит не только новый облик, но и улучшенную агрегатную базу. Созданием внедорожника на базе Senat S600 займется отечественное тюнинг-ателье Larte Design, опубликовавшее первые рендеры этой модели.
Тюнеры планируют использовать при создании внедорожника множество пластиковых элементов, а также увеличить мощность двигателя, перенастроить подвеску под условия бездорожья, попутно доработав тормоза и выхлопную систему.
Larte Design
В качестве силовой установки для внедорожника на базе Aurus Senat выступит 4,4-литровый бензиновый агрегат V8, выдающий 598 лошадиных сил. Ассистировать двигателю будет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия и электромотор.
Когда данный проект будет реализован — пока неизвестно. Скорее всего внедорожник будет представлен не раньше 2021 года, когда стартует серийное производство премиального седана.
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