Седан Aurus Senat получит внедорожную версию 

Российский представительский седан Aurus Senat S600 в скором времени может обзавестись внедорожной модификацией. О возможности появления такой версии пишет портал «Автоброкер». Согласно информации, опубликованной изданием, автомобиль получит не только новый облик, но и улучшенную агрегатную базу. Созданием внедорожника на базе Senat S600 займется отечественное тюнинг-ателье Larte Design, опубликовавшее первые рендеры этой модели.

Тюнеры планируют использовать при создании внедорожника множество пластиковых элементов, а также увеличить мощность двигателя, перенастроить подвеску под условия бездорожья, попутно доработав тормоза и выхлопную систему.

Larte Design

В качестве силовой установки для внедорожника на базе Aurus Senat выступит 4,4-литровый бензиновый агрегат V8, выдающий 598 лошадиных сил. Ассистировать двигателю будет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия и электромотор.

Когда данный проект будет реализован — пока неизвестно. Скорее всего внедорожник будет представлен не раньше 2021 года, когда стартует серийное производство премиального седана.