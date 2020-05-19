Сколько россияне потратили на машины в апреле

В прошлом месяце оборот на российском авторынке составил 86 млрд руб.

Наибольшую выручку в России получил сегмент SUV: на кроссоверы и внедорожники в апреле россияне потратили 59,1 млрд руб., сообщает во вторник аналитическое агентство "Автостат".

По сравнению с мартом этот показатель снизился более чем в два раза — за первый месяц весны в России выручка от продажи SUV составила 166,6 млн руб.

На бюджетные автомобили В-сегмента в апреле было потрачено только 7 млрд руб., что более чем втрое ниже, чем в марте, когда выручка фиксировалась на уровне 24,6 млрд руб.

Аналогичное падение выручки наблюдается и в С-классе: в апреле на такие автомобили россияне потратили только 5,7 млрд руб., а в марте — 17,2 млрд руб.

В Е-сегменте выручка за апрель достигла отметки в 4 млрд руб., сократившись за месяц в три раза — с 12,6 млрд руб. в марте.

Кроме этого, оборот с продаж автомобилей сегмента В+ снизился с 8 до 3 млрд руб. Выручка сегмента D упала с 8,8 млрд до 2,8 млрд руб., а в классе люксовых автомобилей — с 5,8 млрд до 2,4 млрд руб.

Оборот рынка минивэнов в апреле упал с 3,2 млрд до 1,3 млрд руб.

В целом российским автодилерам в апреле удалось реализовать только 38,9 тыс. новых легковых автомобилей. Несмотря на падение продаж на 72,4%, авторынку России удалось подняться на одну строчку в рейтинге Европы и занять второе место.