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ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в мае 

Car.ru 4 часа назад
ТОП-5 самых дешевых иномарок в России
Фото: Car.ru
Аналитики составили перечень самых востребованных машин иностранного производства, которые отличаются низкой ценой.
Важным моментом становится то, что составленный рейтинг является актуальным на май текущего года. Итак, бесспорным лидером становится седан Datsun on-DO. Средняя цена модели 511 тысяч рублей.
На втором месте расположился хэтчбек Datsun mi-DO. Приобрести его в среднем можно за 530 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero. Их средняя стоимость на российском рынке 625 тысяч рублей. Машины обладают похожими параметрами и произведены на одной платформе.
На четвертом месте оказался Ravon R2. Средняя стоимость этой модели на российском рынке 698 тысяч рублей. Ну и на пятом месте находится Chevrolet Lacetti. Стоимость машины на вторичном рынке отличается в зависимости от показателя пробега и технических параметров.
Выбирая машину на вторичном рынке, важно обращать внимание на такие моменты как: показатель пробега, техническое состояние, год выпуска, количество бывших владельцев и документы.
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Бортжурнал , Ravon R2 , Datsun , Chevrolet , Renault Sandero , Renault Logan , Renault , Datsun mi-Do , Chevrolet Lacetti , Datsun on-DO
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